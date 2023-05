Gli NFT “Soulbound” hanno attirato l’attenzione di recente, con il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin che è un importante sostenitore. Il concetto di un NFT legato all’anima deriva dal gioco multiplayer online World of Warcraft. Nel gioco, gli utenti sono in grado di ottenere armi e accessori di alto livello che non possono essere scambiati o scambiati ma sono invece legati all’account dell’utente, quindi sono “animati”.

Cos’è un NFT Soulbound e previsioni 2023-2024

Il concetto di token Soulbound è stato implementato e applicato con successo in ambito Web3, principalmente per scopi di identificazione. Una volta creati o acquisiti, questi token non possono essere trasferiti e sono custoditi in portafogli denominati Souls. I token Soulbound rappresentano attributi o tratti permanenti che definiscono l'”anima” di un account e dimostrano che l’utente ha il diritto di possedere il token. Questi token possono fungere da riferimento per cartelle cliniche, certificati di istruzione, casellari giudiziari o registri KYC. Per meglio organizzare i propri token, gli utenti possono separarli in anime distinte a seconda della funzione, come ad esempio avere un’anima per le cartelle cliniche e un’altra per lo scambio di informazioni e dettagli KYC.

I token Soulbound rappresentano un’implementazione emergente nell’ambito delle blockchain, che ha il potenziale di affrontare i problemi relativi alla conformità e alla regolamentazione, consentendo maggior controllo agli utenti e una maggiore sicurezza delle transazioni. Il token Binance Account Bound (BAB) è un esempio di Soulbound Non-Fungible Token (NFT) che ha già trovato impiego nella verifica dell’identità di utenti Binance che hanno completato KYC. La possibilità di utilizzare questi token anche per altri progetti ed eliminare il rischio di attacchi Sybil attraverso la verifica di utenti unici, rappresenta un’innovativa soluzione al problema della sicurezza. Tuttavia, sono ancora necessari importanti adeguamenti tecnici e standardizzativi per garantire la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti, evitando possibili rischi di censura o controllo da parte di entità centralizzate. Proprio per questo motivo, occorre un lavoro di standardizzazione degli aspetti privacy e dei portafogli, nonché la definizione di chiare regole per i tutori che operano in caso di perdita di token Soulbound. Solo attraverso un’adeguata ricerca e sviluppo, sarà possibile garantire un uso mainstream di questi token legati all’anima, portando identità gestibile e privacy dei dati alla blockchain.

Previsioni 2023-2024

Il mercato dei NFT Soulbound è in forte crescita e molte persone sono interessate a capire quale sarà il loro valore nel futuro. Alcune previsioni economiche indicano che il prezzo dei NFT Soulbound potrebbe aumentare notevolmente entro il 2023-2024. Si prevede infatti che nel prossimo biennio, questi tipi di token digitali saranno sempre più utilizzati nel mondo dell’arte e della collezione, ma anche in altri ambiti, come quello del gaming o degli scambi di merci. L’aspettativa è che la domanda per i NFT Soulbound continui a crescere, causando un aumento dei prezzi. Tuttavia, le previsioni economiche non possono essere prese come certezza, poiché il mercato dei NFT è comunque un luogo di grande volatilità. Chi decide di investire in questo tipo di token digitali dovrebbe quindi considerare attentamente i rischi e le opportunità che essi comportano.