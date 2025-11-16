Credem Link: Guida per Ricevere Fino a 200 Euro in Buoni Amazon

La promozione Credem Link Autunno 2025 è un’iniziativa proposta da Credem Banca, indirizzata a coloro che desiderano aprire un nuovo conto corrente online.

Fino al 30, i nuovi clienti possono ricevere buoni regalo Amazon fino a un valore di 200 euro, utilizzando il codice promozionale BONUS200.

Questa offerta si articola in due fasi, consentendo agli utenti di accumulare vantaggi in modo semplice. La prima fase si chiude il 31 marzo 2026, mentre la seconda si svolgerà tra aprile e giugno dello stesso anno.

Caratteristiche del conto Credem Link

Il conto corrente in questione è il Credem Link, un prodotto pensato per chi cerca una gestione economica senza costi. Questo conto è caratterizzato da un canone zero, offrendo un servizio di Internet Banking completo. Inoltre, i clienti possono scegliere tra due diverse carte di debito: la Credemcard Internazionale Mastercard e la Credemcard Pagobancomat.

Requisiti per partecipare alla promozione

Per partecipare alla promozione e ottenere i buoni regalo, è fondamentale aprire il conto Credem Link entro il 30, assicurandosi di inserire il codice promozionale BONUS200. Una volta completata questa operazione, il cliente accederà alla prima fase della promozione, che prevede l’accredito di 100 euro in buoni Amazon dopo aver effettuato una spesa totale di almeno 2.000 euro entro il 31 marzo 2026.

Fasi successive e condizioni

Successivamente, per ottenere ulteriori 100 euro in buoni Amazon, sarà necessario accreditare lo stipendio o la pensione sul nuovo conto e spendere almeno 1.000 euro con la carta di debito associata, nel periodo che va da aprile a giugno 2026. Ciò rappresenta un’opportunità per trasformare le spese quotidiane in vantaggi concreti.

Modalità di ricezione dei buoni

I buoni saranno inviati via e-mail all’indirizzo fornito al momento dell’apertura del conto. Secondo il regolamento della promozione, l’invio dei buoni regalo avverrà entro tre mesi dalla chiusura contabile, fissata per il 30 settembre 2026. È consigliabile controllare la propria casella di posta per non perdere questa opportunità.

Dettagli sulle carte di debito

Le carte di debito collegate al conto Credem Link offrono vantaggi specifici. La Credemcard Internazionale Mastercard è gratuita per il primo anno, ma successivamente comporta un costo di 1,50 euro al mese. La Credemcard Pagobancomat, d’altra parte, è sempre gratuita, ma può essere utilizzata esclusivamente in Italia, limitando così le spese per chi viaggia all’estero.

L’iniziativa Credem Link Autunno 2025 rappresenta un’interessante opportunità per chi desidera aprire un conto corrente online e accumulare buoni regalo Amazon, approfittando di un servizio bancario moderno e flessibile.