Un anno significativo per i green bond

Il 2024 si sta rivelando un anno di grande importanza per il mercato dei green bond, con un volume di emissioni che ha quasi raggiunto i 1.000 miliardi di dollari. Secondo il report di MainStreet Partners, specializzato in investimenti sostenibili, il mercato ha visto un incremento notevole, portando il volume cumulato oltre i 5.500 miliardi di dollari. Questo trend positivo è stato alimentato da un contesto normativo favorevole e da un crescente interesse da parte degli investitori per le soluzioni finanziarie sostenibili.

Performance trimestrale e crescita dei transition bond

Il report evidenzia che il primo trimestre del 2024 ha segnato il miglior risultato di sempre per le emissioni di green bond, rappresentando il 58% del totale annuale. Inoltre, i transition bond hanno mostrato una crescita significativa, sostenuta anche da iniziative governative, in particolare dal Giappone. Questo dimostra come i mercati stiano evolvendo e come le politiche pubbliche possano influenzare positivamente l’adozione di strumenti finanziari sostenibili.

Impatto delle nuove linee guida ESMA

Un aspetto cruciale del report riguarda le nuove linee guida dell’ESMA sui Paris Aligned Benchmarks (PAB) e i Climate Transition Benchmarks (CTB). Queste indicazioni richiedono una maggiore attenzione all’adeguatezza dell’utilizzo dei proventi dei green bond, piuttosto che alla mera reputazione degli emittenti. Questo cambiamento normativo potrebbe portare a una revisione dei portafogli da parte dei gestori di fondi, con un potenziale esclusione di circa il 10% dei GSS bond e quasi il 20% in base ai criteri più severi del CTB.

Prospettive future e sfide per gli investitori

Secondo Pietro Sette, Research Director di MainStreet Partners, il mercato dei GSS bond ha dimostrato una resilienza straordinaria. Tuttavia, le nuove normative pongono interrogativi per i gestori di fondi, in particolare per quelli che adottano un approccio basato sugli emittenti. Le prossime settimane saranno cruciali, con un atteso aumento dell’engagement tra investitori ed emittenti, che potrebbe influenzare ulteriormente il mercato. La continua leadership degli emittenti europei sottolinea l’importanza di un contesto regolamentare robusto per la crescita sostenibile del settore.