Crescita del mercato del risparmio gestito in Italia a novembre 2023

Afflussi e patrimonio in crescita

A novembre 2023, il mercato italiano del risparmio gestito ha registrato un significativo afflusso di 4,2 miliardi di euro, portando il patrimonio totale oltre la soglia dei 2.500 miliardi di euro, precisamente a 2.504 miliardi di euro. Questo incremento è stato supportato da un effetto performance positivo del 1,6%, evidenziando una ripresa nel settore dopo un periodo di stagnazione.

Analisi della raccolta

Secondo i dati forniti dall’Ufficio Studi di Assogestioni, si tratta del secondo mese consecutivo di afflussi positivi, dopo un ottobre che aveva già mostrato un buon andamento con 4,47 miliardi di euro di nuovi investimenti. Il patrimonio, in quel mese, si era attestato a 2.460 miliardi di euro, con un effetto performance negativo del -0,3%. Questi dati suggeriscono una crescente fiducia degli investitori nel mercato, nonostante le incertezze economiche globali.

Performance dei fondi comuni

La mappa di Assogestioni rivela che il bilancio di raccolta dei fondi comuni è sostanzialmente in pareggio, con un incremento di 15 milioni di euro. I fondi obbligazionari continuano a mostrare una performance positiva, con afflussi pari a 1,82 miliardi di euro, mentre i fondi azionari hanno registrato una diminuzione di 1,39 miliardi di euro. Questo scenario evidenzia una preferenza degli investitori per strumenti più sicuri in un contesto di volatilità dei mercati azionari.

Gestione di portafoglio e prospettive future

Le gestioni di portafoglio hanno chiuso il mese di novembre con una raccolta netta di 4,12 miliardi di euro, di cui 832 milioni di euro provenienti dalle gestioni retail e 3,29 miliardi di euro da quelle istituzionali. Questo dato sottolinea l’importanza delle gestioni istituzionali nel sostenere la crescita del patrimonio gestito. Le prospettive per i prossimi mesi rimangono positive, con gli esperti che prevedono un ulteriore aumento degli afflussi, sostenuto da un clima di maggiore stabilità economica e da politiche monetarie favorevoli.