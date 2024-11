Il patrimonio dei risparmiatori in aumento

Negli ultimi mesi, il patrimonio dei risparmiatori italiani ha registrato un incremento significativo, raggiungendo la cifra di 879,9 miliardi di euro. Questo aumento, pari al 2,8% rispetto alla fine di giugno, è stato sostenuto da una combinazione di raccolta netta e dall’effetto positivo dei mercati finanziari. Secondo il rapporto di Assoreti, l’associazione delle società di consulenza per gli investimenti, questo trend evidenzia la crescente fiducia dei risparmiatori e la capacità delle reti di consulenza di adattarsi alle dinamiche del mercato.

Le reti di consulenza e la loro importanza

Le reti di consulenza hanno dimostrato una notevole capacità di attrarre e gestire il patrimonio dei risparmiatori. Massimo Doris, presidente di Assoreti, ha sottolineato come la fiducia dei risparmiatori e la competenza delle reti abbiano permesso di proteggere e valorizzare le attività finanziarie. In un contesto di incertezze economiche, la consulenza finanziaria si è rivelata fondamentale per evitare che un approccio attendista potesse compromettere il valore e il potere d’acquisto dei risparmiatori.

Dettagli sul patrimonio gestito

Analizzando i dati forniti da Assoreti, emerge che la componente finanziaria, assicurativa e previdenziale del portafoglio ha raggiunto i 754,1 miliardi di euro, rappresentando l’85,7% del patrimonio totale. I risparmi depositati su conti correnti e depositi ammontano a 125,8 miliardi di euro, con una crescita del 9,4% rispetto all’anno precedente. Inoltre, il patrimonio gestito attraverso consulenze specifiche ha raggiunto i 125,8 miliardi di euro, evidenziando l’importanza di un servizio di consulenza personalizzato.

Prodotti di risparmio gestito in crescita

Il valore dei prodotti di risparmio gestito ha mostrato un incremento significativo, attestandosi a 546,5 miliardi di euro, con un aumento del 15,9% su base annua. Questo risultato è in gran parte attribuibile all’andamento positivo dei mercati finanziari. I fondi comuni di investimento (Oicr) hanno visto una valorizzazione di 241,2 miliardi di euro, con un incremento del 19% rispetto all’anno precedente. Le gestioni individuali, che rappresentano una parte importante del portafoglio, sono cresciute del 17,6%, raggiungendo 89,5 miliardi di euro.

Il ruolo del comparto assicurativo e previdenziale

Il comparto assicurativo e previdenziale ha registrato un valore di 215,8 miliardi di euro, con una crescita del 12,1% su base annua, rappresentando il 24,5% del patrimonio totale. Questo settore si sta dimostrando sempre più rilevante per i risparmiatori, che cercano soluzioni per garantire la propria sicurezza finanziaria nel lungo termine. Inoltre, il contributo delle reti al patrimonio investito in Oicr aperti è ora pari a 450,6 miliardi di euro, evidenziando l’importanza della distribuzione di quote attraverso canali diretti e indiretti.