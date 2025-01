Crescita della produzione industriale negli Stati Uniti a dicembre 2024

Incremento della produzione industriale negli Stati Uniti

Nel mese di dicembre 2024, la produzione industriale negli Stati Uniti ha registrato un notevole incremento dello 0,9% su base mensile, superando le aspettative degli analisti che prevedevano un aumento più contenuto dello 0,3%. Questo dato, pubblicato dalla Federal Reserve, segna un passo significativo verso la ripresa economica del paese. Il mese precedente, la produzione aveva mostrato un incremento rivisto dello 0,2%, dopo un iniziale calo dello 0,1%.

Su base annua, la produzione industriale ha mostrato una variazione negativa dello 0,6%, ma questo rappresenta un miglioramento rispetto al calo dello stesso valore registrato l’anno precedente. La produzione manifatturiera ha visto un aumento dello 0,6% rispetto al mese precedente, superando il consensus degli analisti fissato allo 0,2%.

Utilizzo della capacità industriale in crescita

Durante lo stesso periodo, l’utilizzo della capacità industriale negli Stati Uniti è aumentato al 77,6%, superando le stime degli analisti che si aspettavano una cifra del 77%. Questo miglioramento riflette una maggiore efficienza e ottimizzazione delle risorse industriali nel paese. Il mese precedente, l’utilizzo era al 77%, evidenziando un trend positivo che potrebbe continuare nel prossimo futuro.

Prospettive economiche globali e turismo in Europa

Il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita economica globale stabile al 3,3% per quest’anno e il prossimo, in linea con le previsioni del World Economic Outlook. L’inflazione è in calo, favorendo la normalizzazione delle politiche monetarie. Nel 2024, il turismo in Europa ha raggiunto un picco storico con quasi 3 miliardi di pernottamenti, superando il record del 2023. Tuttavia, la Francia non ha beneficiato dell’effetto Olimpiadi, registrando un calo del turismo, mentre la Spagna ha visto un aumento significativo, accompagnato da proteste contro l’overtourism.

I dati di Eurostat mostrano un incremento del 50% dal 2009, nonostante il rallentamento del turismo domestico. L’inflazione nell’Eurozona a dicembre ha subito un rialzo, con i prezzi al consumo aumentati del 2,4% su base annua, mentre l’inflazione core è cresciuta del 2,7%. Questi dati suggeriscono un contesto economico complesso, ma con segnali di ripresa in alcuni settori chiave.