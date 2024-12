Espansione della rete di Finint Private Bank

Nel terzo trimestre del 2024, Finint Private Bank ha registrato una significativa espansione della sua rete di professionisti, con l’ingresso di otto nuovi membri. Questo sviluppo è parte della strategia dell’istituto, guidato dall’Amministratore Delegato Paolo Tenderini, per rafforzare la propria presenza su tutto il territorio nazionale. Con questi nuovi ingressi, il numero totale di professionisti uniti alla rete nel corso dell’anno sale a diciotto, dimostrando l’attrattività del modello di consulenza evoluta proposto dalla banca.

Nuove aperture e sinergie

Un elemento chiave della crescita è l’apertura di un nuovo ufficio a Lodi, che rappresenta un passo importante per la banca nel consolidare la propria capillarità. Due nuovi professionisti saranno operativi in questa città, contribuendo così a una presenza sempre più radicata. Claudio Riva, Direttore della Rete Commerciale, ha commentato: “La nostra rete diventa così sempre più radicata su tutto il territorio italiano, confermando come Finint Private Bank sia un polo attrattivo per i professionisti”. L’integrazione con le altre realtà del Gruppo Banca Finint permette di creare sinergie che arricchiscono l’offerta di servizi.

Nuovi progetti e focus sull’insurance distribution

Tra i nuovi ingressi, spicca quello di Massimiliano Calza, proveniente da Zurich Bank, a cui è stato affidato un progetto innovativo focalizzato sull’insurance distribution. Questo progetto mira a fornire un supporto costante alla rete di professionisti, rispondendo alle crescenti esigenze dei clienti in ambito di protezione patrimoniale e trasmissione successoria. La banca si propone di offrire soluzioni efficaci per affrontare il longevity risk, un tema sempre più rilevante nel panorama finanziario attuale.

Espansione in Lombardia e Veneto

La presenza di Finint Private Bank in Lombardia si arricchisce ulteriormente con l’ingresso di tre nuovi professionisti: Graziano Francesco e Carlo Malaraggia, entrambi provenienti da Consultinvest, si uniscono alla rete con l’apertura del nuovo ufficio a Lodi. Inoltre, Matteo Volpi, ex Banca di Piacenza, si unisce alla squadra a Cremona. Anche in Veneto, la banca accoglie tre nuovi professionisti a Vicenza: Nicolas Negri, Alessandro Lora e Antonio Preato, tutti provenienti da Banca delle Terre Venete.

Nuovi ingressi nel Lazio

Infine, la rete di Finint Private Bank si espande anche nel Lazio con l’arrivo di Paolo De Persiis, ex Crédit Agricole, che sarà operativo nell’area di Roma. Questi sviluppi non solo evidenziano la crescita della banca, ma anche il suo impegno a fornire un servizio di alta qualità ai propri clienti, attraverso una rete di professionisti sempre più competente e ben distribuita sul territorio.