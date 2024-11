Le borse asiatiche in crescita

Le borse asiatiche stanno mostrando chiari segnali di crescita, con Hong Kong che si distingue per un incremento significativo. L’indice Hang Seng ha registrato un aumento del 2,3%, chiudendo a 19.603,13 punti. Questo trend positivo è stato alimentato principalmente dai titoli tecnologici, che hanno visto un notevole rialzo. Anche le borse continentali, come quelle di Shanghai e Shenzhen, hanno chiuso in positivo, rispettivamente con un +1,53% e un +2,07%.

Performance dei titoli tecnologici

Nel panorama dei titoli tecnologici, aziende come Alibaba e JD hanno registrato performance notevoli. Alibaba ha visto un incremento del 2,0%, mentre JD ha avuto un impressionante +5,0%. Meituan, in attesa dei risultati del terzo trimestre previsti per venerdì, è cresciuta del 7,2%. Tuttavia, non tutti i titoli hanno beneficiato di questo trend positivo. Nio ha subito una flessione dell’1,7% e Easou Technology Holdings è scesa del 3,0%.

Strategie aziendali e ritiri dal mercato cinese

In un contesto di crescita, emergono anche notizie significative riguardanti le strategie aziendali. Il , Volkswagen ha annunciato la vendita delle sue operazioni nella regione cinese dello Xinjiang, un’area al centro di accuse di violazioni dei diritti umani. La decisione, motivata da ragioni economiche e di riallineamento strategico, coinvolge uno stabilimento a Urumqi e una pista di prova a Turpan, ceduti a un’azienda cinese. Questa mossa evidenzia le sfide che le aziende occidentali affrontano nel mantenere operazioni in regioni con problematiche di diritti umani.