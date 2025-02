Risultati finanziari di A2A nel 2024

Nel 2024, il gruppo A2A ha registrato un Ebitda di 2,33 miliardi di euro, segnando un incremento del 18% rispetto all’anno precedente. Questo risultato è stato approvato dal consiglio di amministrazione, presieduto da Roberto Tasca, e rappresenta un chiaro segnale di crescita e solidità per la multiutility. L’Ebitda ordinario, al netto delle poste straordinarie, si attesta a 2,32 miliardi di euro, con un aumento del 20% rispetto al 2023, quando si era fermato a 1,93 miliardi di euro.

Investimenti strategici e acquisizioni

A2A ha effettuato investimenti complessivi per 2,94 miliardi di euro, di cui 1,51 miliardi destinati a investimenti organici e 1,43 miliardi per operazioni di fusioni e acquisizioni. Tra queste, spicca l’acquisizione del 90% di Duereti srl, un distributore di energia attivo in provincia di Milano e in Valtrompia. Questa operazione è fondamentale per potenziare la rete elettrica e migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese, contribuendo così alla transizione energetica del Paese.

Impegno per la sostenibilità e la decarbonizzazione

Il CEO Renato Mazzoncini ha sottolineato l’importanza di questi risultati, evidenziando come A2A stia perseguendo un percorso di decarbonizzazione e sostenibilità. Nel 2024, la produzione da fonti rinnovabili è aumentata del 33%, con una generazione totale di oltre 6 TWh. La produzione idroelettrica ha visto un incremento del 39%, raggiungendo 5,2 TWh, un chiaro segnale dell’impegno del gruppo verso un futuro energetico più pulito e sostenibile.

Posizione finanziaria e crescita della clientela

Dal punto di vista finanziario, A2A ha mantenuto sotto controllo il debito, con una posizione finanziaria netta di 5,84 miliardi di euro. Questo è stato possibile grazie a una gestione oculata delle risorse e all’implementazione di strumenti di finanza sostenibile. Inoltre, il gruppo ha visto un incremento della base clienti nel segmento energy retail, con oltre 150 mila nuovi clienti rispetto all’anno precedente, segno di un crescente interesse verso le offerte di energia sostenibile.

Conclusioni e prospettive future

Il 2024 si presenta come un anno di forte crescita per A2A, con risultati finanziari record e un impegno costante verso la sostenibilità. Gli investimenti strategici e le acquisizioni mirate non solo rafforzano la posizione di mercato del gruppo, ma contribuiscono anche a un futuro energetico più sostenibile per il Paese. Con una crescente attenzione alle fonti rinnovabili e alla decarbonizzazione, A2A si prepara ad affrontare le sfide del mercato energetico con una visione chiara e ambiziosa.