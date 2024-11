Crescita economica dell’eurozona: analisi e prospettive future

Secondo i dati preliminari del terzo trimestre, il prodotto interno lordo (Pil) dell’eurozona ha mostrato un aumento congiunturale dello 0,4%, superando le aspettative degli analisti che prevedevano un incremento dello 0,2%.

Questo risultato è particolarmente significativo se confrontato con il 0,2% registrato nel secondo trimestre. Su base annua, il Pil è cresciuto dello 0,9%, battendo il consensus che si attestava a 0,8% e il 0,6% dei tre mesi precedenti. Questi dati offrono un parziale sollievo sulla crescita economica della regione, evidenziando performance positive da parte di paesi come Germania, Francia e Spagna.

Le performance nazionali e le aspettative future

Tuttavia, non tutte le notizie sono positive. L’Italia ha deluso le aspettative con un Pil stagnante nel trimestre, sollevando preoccupazioni riguardo alla sua capacità di recupero. Questo scenario mette in evidenza le disparità all’interno dell’eurozona, dove le economie più forti stanno trainando la crescita, mentre altre, come quella italiana, faticano a mantenere il passo. Domani, i dati chiave sull’inflazione della zona euro saranno pubblicati, con previsioni di un’accelerazione all’1,9%, ma con un dato core in calo al 2,6%. Questi numeri potrebbero influenzare le decisioni future della Banca Centrale Europea (BCE) riguardo alla politica monetaria.

Impatto sui mercati e prospettive aziendali

In risposta a questi dati, i mercati finanziari hanno mostrato un avvio in calo, con Piazza Affari e le altre borse europee che hanno aperto in territorio negativo. In particolare, Campari ha subito un forte ribasso dopo aver pubblicato risultati sotto le attese. Al contrario, Lottomatica ha alzato il velo sui conti dei primi nove mesi del 2024, confermando la guidance per l’intero esercizio. Anche AMD ha registrato un calo nelle contrattazioni dopo aver presentato previsioni di entrate inferiori alle stime degli analisti. Questi eventi evidenziano come i dati economici influenzino direttamente le performance aziendali e le aspettative degli investitori.