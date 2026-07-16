Criptovalute e finanza tradizionale: le ultime novità dal mercato

Bitcoin torna sopra i 65.000$ grazie a dati sull'inflazione USA, mentre Wall Street sperimenta titoli tokenizzati. Il Regno Unito prepara il primo digital bond G7 e la DeFi subisce attacchi.

Il mercato delle criptovalute inizia la settimana con un mix di fattori macroeconomici, novità regolamentari e sperimentazioni sulla finanza digitale. Bitcoin ha raggiunto nuovamente i massimi degli ultimi tre mesi, mentre le principali piazze finanziarie testano titoli di stato e azioni in versione tokenizzata.

Questo scenario dinamico riflette l’interesse crescente sia degli investitori istituzionali che delle istituzioni finanziarie tradizionali verso le tecnologie blockchain e gli asset digitali.

Bitcoin e le tensioni geopolitiche

Secondo i dati di mercato, Bitcoin ha toccato circa 65.500 dollari, il livello più alto dal 22 giugno, dopo un nuovo dato sull’inflazione alla produzione (PPI) negli Stati Uniti risultato più debole del previsto. Questo ha rafforzato l’ipotesi di politiche monetarie meno aggressive da parte della Federal Reserve.

L’interesse istituzionale rimane evidente: gli ETF spot su Bitcoin negli USA hanno registrato afflussi per circa 181 milioni di dollari in un solo giorno, mentre gli ETF su Ethereum hanno aggiunto circa 58 milioni. Tuttavia, la quotazione è frenata dall’aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che mantiene elevata l’avversione al rischio.

Le previsioni sul prezzo restano molto divergenti: alcune indicano possibili estensioni verso 68.000 dollari nelle prossime settimane e fino a 80.000 dollari in agosto, mentre altre letture più caute ipotizzano uno scenario simile al bear market del 2026 per buona parte del 2026.

Tokenizzazione: le innovazioni di DTCC, Cantor e Regno Unito

Dal lato dell’infrastruttura finanziaria tradizionale, la DTCC il grande depositario centrale statunitense, ha effettuato le prime operazioni live con titoli tokenizzati. Questo rappresenta una tappa chiave nel percorso di adozione della blockchain come tecnologia di base per il post-trading.

Cantor ha annunciato una collaborazione con Securitize per portare le IPO on-chain, aprendo una strada per le società quotate che vogliono raccogliere capitale tramite security token.

A livello sovrano, il Regno Unito ha confermato l’intenzione di emettere entro il 2027 il primo digital sovereign bond del G7 sulla piattaforma Orion di HSBC all’interno del Digital Securities Sandbox della Bank of England e della FCA. La Corea del Sud dal canto suo, lavora a una riforma per classificare le criptovalute come asset nazionali e ha ribadito i piani per testare bond governativi tokenizzati e la possibile tokenizzazione di immobili pubblici.

DeFi sotto attacco e l’evoluzione delle stablecoin

Nel settore DeFi continua la scia di attacchi: il protocollo Ostium ha subito un exploit da circa 18 milioni di dollari, in cui l’attaccante avrebbe manipolato il sistema di oracoli interni con dati futuri falsificati. Gli analisti evidenziano come gli oracoli restino uno dei punti più delicati per le piattaforme di finanza decentralizzata.

Sul fronte pagamenti e stablecoin, spicca la crescita del nuovo standard x402 per i pagamenti ‘agentici’ basati su intelligenza artificiale, sostenuto tra gli altri da VisaMastercard e Ripple che avrebbe elaborato circa 75 milioni di pagamenti per un controvalore di 24 milioni di dollari in un mese. Secondo le analisi di settore, il progetto Open USD potrebbe diventare dal 2026 un concorrente significativo per USDC di Circle, grazie alla condivisione dei proventi di riserva con i partner.

Nel complesso, il quadro resta misto: da un lato l’adozione istituzionale della blockchain e dei titoli tokenizzati avanza in modo visibile; dall’altro, volatilità, rischio geopolitico e vulnerabilità tecniche nella DeFi continuano a rappresentare elementi di incertezza. Gli osservatori sottolineano come il mercato crypto resti altamente speculativo, con prospettive di lungo periodo legate soprattutto alla maturazione delle infrastrutture regolamentate e alla capacità di integrare questi strumenti nell’economia reale.