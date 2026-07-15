Obbligazioni nel portafoglio: come bilanciare rendimento e rischio nel 2026

Le obbligazioni tornano a essere protagoniste nei portafogli, ma la scelta non può basarsi solo sulla cedola. Scopri perché la qualità del credito e la struttura della curva sono fondamentali per massimizzare i rendimenti.

Nel panorama finanziario del 2026, le obbligazioni continuano a rappresentare un pilastro fondamentale per gli investitori. Dopo anni di rendimenti modesti, questi strumenti finanziari stanno tornando a offrire opportunità interessanti, ma con una differenza sostanziale rispetto al passato: la valutazione non può più basarsi esclusivamente sulla cedola.

Oggi, la vera sfida per gli investitori è comprendere i fattori sottostanti che determinano il rendimento e valutare attentamente il rischio associato. Mauro Ratto, co-founder e CIO di Plenisfer Investments, sottolinea come il mercato stia vivendo una fase di cambiamento, con implicazioni importanti per chi investe in obbligazioni.

Il ritorno delle obbligazioni: un’opportunità da cogliere con attenzione

Negli ultimi anni, il forte rialzo dei tassi di interesse ha reso i rendimenti assoluti delle obbligazioni nuovamente appetibili. Tuttavia, come osserva Ratto, una valutazione superficiale può portare a scelte sbagliate. “Gli investitori stanno prediligendo il credito societario di alta qualità ma è essenziale andare oltre la superficie e analizzare i driver della performance.”

Uno degli aspetti critici da considerare è lo spread creditizio che attualmente si trova ai minimi pluriennali. Questo significa che il margine di apprezzamento derivante dalla riduzione degli spread è ormai limitato.

La qualità del credito: un fattore decisivo

In un contesto in cui gli spread sono compressi, la qualità del credito assume un’importanza ancora maggiore. Le obbligazioni societarie di alta qualità offrono una maggiore stabilità, ma è necessario valutare attentamente anche altri fattori, come la durata del titolo e la solidità dell’emittente. “Non tutte le obbligazioni sono uguali”, afferma Ratto. “La differenza la fanno i fattori specifici che determinano il rendimento e il rischio associato.”

Ad esempio, un’obbligazione con una scadenza più lunga può offrire un rendimento più elevato, ma è anche più sensibile alle variazioni dei tassi di interesse. Al contrario, un’obbligazione a breve termine può essere meno remunerativa, ma offre una maggiore sicurezza. La scelta dipende quindi dagli obiettivi di investimento e dalla tolleranza al rischio dell’investitore.

Strategie di investimento: come bilanciare rendimento e rischio

Per massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi, è fondamentale adottare una strategia di investimento ben strutturata. Questo può includere la diversificazione del portafoglio, la selezione accurata dei titoli e il monitoraggio costante delle condizioni di mercato. “L’approccio deve essere dinamico e adattabile”, spiega Ratto. “Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente, e gli investitori devono essere pronti a ricalibrare le loro strategie.”

Un altro aspetto da considerare è l’importanza di una gestione attiva del portafoglio. In un mercato in evoluzione, la capacità di reagire tempestivamente alle variazioni delle condizioni economiche può fare la differenza tra un investimento di successo e uno fallimentare. “La gestione attiva permette di cogliere le opportunità e di mitigare i rischi in modo più efficace”, conclude Ratto.

È essenziale comprendere i fattori sottostanti che determinano il rendimento e il rischio, e adottare una strategia di investimento ben strutturata e dinamica. Solo così si può massimizzare il potenziale di guadagno e minimizzare i rischi associati.