Regolamento MiCA applicabile dal 1° luglio 2026: impatti su piattaforme e stablecoin

Il regolamento MiCA diventa operativo nell'UE dal 1° luglio 2026: le piattaforme crypto devono ottenere un'autorizzazione CASP registrata presso ESMA, le stablecoin sono soggette a regole più rigide e chi non si adegua dovrà sospendere i servizi per i clienti europei

Dal 1° luglio 2026 il quadro normativo europeo sui crypto-asset cambia in modo definitivo: il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) è ora pienamente applicabile nell’Unione europea. Questo passaggio segna la fine del periodo transitorio che consentiva alle piattaforme di operare con licenze nazionali o registrazioni frammentate. La novità principale è l’obbligo per i fornitori di servizi crypto di avere un’autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali e registrata presso la ESMA l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

La finalità del nuovo regime è armonizzare le norme su emissione, offerta e negoziazione di asset digitali in tutti gli Stati membri, mettendo particolare attenzione sulle stablecoin con requisiti di trasparenza e riserve volti a proteggere gli utenti. Le piattaforme che non hanno ottenuto l’autorizzazione dovranno interrompere la fornitura di servizi alla clientela UE o cessare l’attività nell’area economica europea.

Autorizzazioni CASP e registro ESMA: cosa cambia per le piattaforme

Con l’entrata in vigore del regolamento, la distinzione tra autorizzazione CASP e vecchie registrazioni nazionali diventa cruciale. Una licenza CASP certifica che un’autorità di vigilanza ha esaminato e approvato una società per offrire servizi di crypto-asset, mentre le registrazioni precedenti spesso non implicavano controlli di solidità finanziaria o segregazione patrimoniale dei clienti. Il registro pubblico dell’ESMA permette agli utenti di verificare lo stato delle autorizzazioni e l’ente che le ha concesse.

Tra i punti chiave del nuovo regime ci sono l’obbligo di separare i fondi dei clienti rispetto a quelli aziendali, requisiti patrimoniali minimi per gli operatori, maggiori obblighi di trasparenza sulle commissioni e procedure formali per la gestione dei reclami. Per le stablecoin sono previste regole specifiche, inclusi audit delle riserve e requisiti che mirano a ridurre i rischi sistemici.

Effetti concreti sul mercato: casi aziendali e numeri di autorizzazioni

La scadenza del periodo transitorio ha già prodotto conseguenze visibili: diverse piattaforme stanno adattando la propria presenza in Europa chiedendo autorizzazioni in specifici Stati membri o interrompendo alcune attività. Al 30 giugno 2026 risultano rilasciate circa 230 autorizzazioni CASP ai sensi del MiCA, con la Germania in testa a 56 licenze, i Paesi Bassi a 26 e la Francia a 21, segno di una sorveglianza particolarmente attiva in quei Paesi.

Il caso di piattaforme che hanno rivisto le domande

Alcune realtà internazionali hanno modificato la loro strategia di richiesta di autorizzazione. In casi specifici una piattaforma di grande dimensione ha ritirato una domanda presentata in uno Stato membro e ha annunciato l’intenzione di riproporsi in un altro paese entro i termini previsti. Nel frattempo, altre società hanno scelto di sospendere temporaneamente l’offerta di servizi nel SEE finché non completano il processo autorizzativo.

Per gli operatori che non dispongono dell’autorizzazione registrata presso l’ESMA le opzioni sono limitate: sospendere l’accettazione di nuovi clienti UE, ridurre le funzionalità alla sola chiusura o trasferimento dei conti, o ritirarsi dal mercato. L’ESMA ha infatti indicato che i provider non autorizzati devono predisporre piani di cessazione ordinata e facilitare il trasferimento degli asset verso fornitori conformi o wallet self-hosted.

Implicazioni pratiche per gli utenti europei

Per chi detiene crypto su piattaforme senza licenza MiCA il rischio non è teorico. Possono verificarsi limitazioni ai prelievi, blocchi dei conti o restrizioni sulle funzioni di trading. Gli utenti sono invitati a verificare lo stato dell’autorizzazione del proprio fornitore nel registro ESMA e a documentare saldi, posizioni in staking e servizi con asset vincolati. In presenza di servizi limitati in fiat, convertire le posizioni in crypto prima del trasferimento può essere la strada più rapida, ma richiede attenzione alle commissioni di rete e ai limiti minimi di prelievo.

Infine, il regolamento MiCA introduce tutele pensate per ridurre i rischi di eventi passati: la segregazione degli asset, la trasparenza sui rischi e le riserve patrimoniali sono misure che mirano a proteggere gli investitori retail e la stabilità del mercato dei crypto-asset all’interno dell’Unione europea.