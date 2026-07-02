I profitti di Trump dalle crypto: cifre, meccanismi e l’ombra del conflitto di interessi

La dichiarazione finanziaria del presidente rivela introiti rilevanti dalle attività legate alle criptovalute, con cifre che superano il miliardo e polemiche politiche sul possibile conflitto di interessi.

La recente documentazione patrimoniale del presidente degli Stati Uniti ha messo in luce un aumento consistente della sua ricchezza legata al settore delle criptovalute. Le carte depositate all’ente federale competente mostrano che, nel primo anno del secondo mandato, la famiglia ha registrato ricavi nell’ordine del miliardo di dollari provenienti da iniziative crypto collegate al marchio familiare e a società cofondate dai figli.

Questa crescita straordinaria ha scatenato interrogativi pubblici e parlamentari sul rapporto tra le decisioni dell’amministrazione e gli interessi economici privati dei membri della famiglia presidenziale. Da una parte ci sono i numeri contenuti nella dichiarazione; dall’altra le risposte della Casa Bianca che negano conflitti di interesse, sostenendo che la gestione patrimoniale è delegata a terzi.

Dichiarazione patrimoniale e cifre chiave

Il documento finanziario depositato contiene dettagli che descrivono un balzo nei redditi personali e familiari: l’anno precedente i ricavi erano nell’ordine delle centinaia di milioni, mentre il periodo più recente mostra voci aggregate superiori a quella soglia. In particolare, risultano voci consistenti attribuite a società come World Liberty Financial e a progetti di monete digitali a tema presidenziale. Tra le cifre comunicate figurano circa 635 milioni di dollari riconducibili a una memecoin lanciata intorno all’insediamento, 525 milioni di dollari collegati a partecipazioni nella piattaforma di cryptofamily, e ulteriori somme intorno a 196 milioni di dollari da operazioni in stablecoin.

Variazioni patrimoniali e stime esterne

Stime alternative compilate con criteri diversi mostrano leggere variazioni nelle somme complessive attribuite ai ricavi crypto, ma tutte concordano su un aumento sostanziale del patrimonio nel periodo considerato. Rapporti valutativi pubblicati da osservatori economici indicano che il patrimonio personale è aumentato significativamente nell’arco di due anni, con valutazioni che arrivano a triplicare la stima precedente, includendo ricavi da resort, golf club e commissioni legate a media e investimenti in titoli tecnologici.

Meccanismi di guadagno e legami con la presidenza

I guadagni riportati sembrano derivare da più canali: royalties e vendite di token associati al brand familiare, partecipazioni societarie in piattaforme di scambio e servizi collegati alle crypto, oltre a conferenze e iniziative ospitate in proprietà legate alla famiglia. Il modello combinato comprende elementi di marketing, licenze e operazioni finanziarie automatizzate gestite da entità terze, spesso con investimenti esteri che hanno alimentato flussi di capitale.

Parallelamente, l’amministrazione ha promosso disposizioni normative favorevoli al comparto delle criptovalute, con misure orientate alla semplificazione della normativa sugli stablecoin e ad un quadro regolatorio meno restrittivo. I sostenitori affermano che tali provvedimenti mirano a favorire l’innovazione e l’occupazione; i critici rispondono che la sovrapposizione tra decisioni pubbliche e interessi privati crea un terreno fertile per potenziali conflitti di interesse.

Pardoni, investimenti esteri e rapporti d’affari

Tra le questioni sollevate dagli osservatori politici ci sono episodi in cui decisioni istituzionali, comprese procedure di clemenza o decisioni regolatorie, sono state associate a figure chiave del settore crypto. Inoltre, alcuni investimenti significativi vengono da paesi esteri, contribuendo a generare gran parte dei ricavi riportati dalle società collegate alla famiglia. Questi elementi hanno spinto membri del Congresso a chiedere approfondimenti e maggiore trasparenza sulle relazioni economiche internazionali legate alle attività crypto familiari.

La risposta pubblica del presidente e della portavoce della Casa Bianca è stata netta: il presidente ha detto di non essere coinvolto nelle operazioni quotidiane dei fondi che detengono il patrimonio, e l’amministrazione ha sostenuto che tutti gli asset sono gestiti da istituzioni esterne e che non esistono conflitti di interesse. Sulle scrivanie di alcuni legislatori, tuttavia, sono arrivate richieste formali di chiarimenti e proposte per inasprire le regole sui vantaggi economici derivanti dalle criptovalute per titolari di cariche pubbliche.

Il dibattito rimane aperto: da un lato c’è la crescita patrimoniale documentata, dall’altro la necessità di definire regole più nette per separare la funzione pubblica dagli interessi privati nel settore finanziario digitale. La vicenda conferma come la nascita e la regolazione delle valute digitali siano ormai intrecciate con la politica e il potere economico a livello globale.