Criptovalute e IPO: come Iran e SpaceX influenzano il mercato dei capitali

Il movimento dei capitali contemporaneo assume molte forme: dal trasferimento di asset digitali per aggirare restrizioni internazionali all’ingresso in Borsa di colossi tecnologici che catalizzano la fiducia degli investitori.

In questo articolo analizziamo due dinamiche che, pur appartenendo a contesti diversi, mettono in luce le stesse tensioni tra regolamentazione, desiderio di liquidità e strategie di mercato.

Da una parte osserviamo l’uso crescente delle criptovalute come canale alternativo per spostare risorse in contesti dove il sistema finanziario tradizionale è limitato da sanzioni; dall’altra seguiamo la possibile IPO di SpaceX, che promette di testare la domanda retail e il sentiment verso le società legate all’intelligenza artificiale e allo spazio.

Criptovalute e flussi verso l’Iran

Negli ultimi giorni di tensione tra Iran e Stati Uniti, le piattaforme di scambio iraniane hanno registrato movimenti eccezionali: tra il 28 febbraio e il 2 marzo sono usciti oltre 10 milioni di dollari (8,7 milioni di euro) in criptovalute, e entro il 5 marzo quasi un terzo di questi fondi era già stato trasferito verso exchange esteri, secondo Chainalysis. Questo flusso è dovuto in parte a cittadini che cercano di proteggere i risparmi dall’inflazione, ma l’entità suggerisce anche il coinvolgimento di attori legati al regime.

Modalità operative e attori coinvolti

Analisi di società specializzate come Elliptic e TRM Labs indicano che portafogli digitali collegati alle Guardie rivoluzionarie hanno ricevuto somme consistenti. Già in giugno 2026 la piattaforma principale Nobitex aveva subito un furto di criptovalute pari a circa 90 milioni di dollari (78,1 milioni di euro), attribuito a hacker con collegamenti a Israele. L’uso diffuso di wallet e exchange locali facilita movimenti anche durante interruzioni di rete, alimentando un sistema di trasferimento che alcuni definiscono una banca ombra digitale.

Strumenti preferiti: stablecoin e bitcoin

Per evitare la volatilità molte entità ufficiali favoriscono stablecoin, cioè valute digitali ancorate al dollaro e pensate per ridurre le oscillazioni. I civili invece si rivolgono in massa al bitcoin, perché può essere ritirato e conservato in wallet personali, sfuggendo più facilmente ai controlli. Secondo Chainalysis, lo scorso anno portafogli riconducibili alle Guardie hanno ricevuto oltre 3 miliardi di dollari (2,6 miliardi di euro) in criptovalute, una quota crescente dei flussi nazionali. In un contesto dove l’inflazione nazionale era già molto alta, queste valute digitali rappresentano per molti una ancora di salvezza.

SpaceX, l’IPO e la sfida al mercato

Su un fronte diverso, la fusione di SpaceX con xAI — perfezionata a febbraio con una transazione in azioni che ha valutato SpaceX 1.000 miliardi di dollari e xAI 250 miliardi, creando un gruppo da 1.250 miliardi — apre la strada a una possibile quotazione nel 2026. L’operazione potrebbe essere la più grande IPO mai vista e, secondo indiscrezioni, Elon Musk vorrebbe destinare fino al 30% delle azioni agli investitori retail, molto più della quota tipica del 5-10%.

Come sarebbe strutturato il collocamento

La strategia di collocamento prevista mira a evitare vendite speculative a breve termine: ogni banca avrà ruoli specifici per sfruttare rapporti regionali e canali di distribuzione. Secondo quanto riportato, Bank of America dovrebbe gestire la distribuzione retail negli Stati Uniti per clienti benestanti e family office, Morgan Stanley utilizzerà E*Trade per piccoli ordini retail, UBS si concentrerà su clienti facoltosi internazionali mentre Citi coordinerà vendite retail e istituzionali all’estero.

Implicazioni per il mercato e il sentiment

Gli analisti osservano che la quotazione di SpaceX sarà un indicatore importante della fiducia verso titoli tecnologici e AI: alcuni suggeriscono che un successo robusto potrebbe rilanciare il settore, mentre altri mettono in guardia sulle valutazioni stellari. Si parla di una possibile vendita di azioni per circa 75 miliardi di dollari per raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1.500 miliardi, collocando la società tra le maggiori al mondo.

Cosa unisce questi fenomeni

All’apparenza distanti, le storie delle criptovalute in Iran e dell’IPO di SpaceX condividono un filo conduttore: la ricerca di canali per allocare capitale in modo efficiente e spesso fuori dagli schemi tradizionali. Entrambe le tracce evidenziano lacune regolamentari, la pressione per maggiore accesso retail e il ruolo crescente di tecnologie che rendono i trasferimenti più rapidi e meno trasparenti. Per investitori e policy maker la sfida sarà bilanciare innovazione e controllo affinché il capitale circoli in modo sicuro e conforme senza soffocare opportunità legittime.