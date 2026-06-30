Criptovalute e Quadro RW: Tutto Quello Che Devi Sapere per la Dichiarazione dei Redditi

Le criptovalute sono diventate una parte rilevante del panorama fiscale. Scopri come gestire correttamente gli obblighi dichiarativi e evitare errori nella compilazione del quadro RW.

Le criptovalute hanno conquistato un ruolo di primo piano nel panorama finanziario, rendendo indispensabile una corretta gestione degli obblighi fiscali. Nel 2026, la dichiarazione delle cripto-attività richiede un’attenzione particolare alla compilazione del quadro RW e all’applicazione dell’imposta sul valore delle stesse.

Con l’evoluzione del mercato, il legislatore ha introdotto normative specifiche per disciplinare il trattamento fiscale delle criptovalute, sia per il monitoraggio fiscale che per la tassazione patrimoniale. I detentori di bitcoinEthereumstablecoin e altre cripto-attività devono quindi prestare particolare attenzione agli adempimenti dichiarativi.

Criptovalute nel Quadro RW: Obblighi e Modalità

Le cripto-attività devono essere indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Questo obbligo riguarda tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia, indipendentemente dalla modalità di detenzione delle attività digitali. Che le criptovalute siano custodite presso exchange esteri o tramite wallet personali la normativa richiede la loro dichiarazione.

Per la compilazione del quadro RW, le cripto-attività devono essere identificate con il codice 21 introdotto per specificare questa categoria di asset digitali. È fondamentale conservare tutta la documentazione relativa alle transazioni e ai valori delle criptovalute, poiché l’Agenzia delle Entrate può richiederne l’esibizione durante i controlli.

Valorizzazione delle Cripto-attività: Criteri e Documentazione

La valorizzazione delle cripto-attività è un aspetto cruciale per il monitoraggio fiscale e la determinazione dell’imposta patrimoniale. Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il controvalore in euro delle criptovalute deve essere determinato facendo riferimento ai valori rilevati sulla piattaforma di acquisto. In assenza di tali informazioni, è possibile utilizzare i valori di altre piattaforme o siti specializzati nella rilevazione dei prezzi di mercato.

In caso di assenza di un valore di mercato attendibile, il contribuente può fare riferimento al costo di acquisto. Tuttavia, è essenziale conservare tutta la documentazione utilizzata per la valorizzazione, poiché l’Amministrazione finanziaria può richiederne l’esibizione durante i controlli.

Imposta sul Valore delle Cripto-attività: Aliquote e Base Imponibile

A partire dal 2026, è stata introdotta l’imposta sul valore delle cripto-attività applicabile alle attività digitali detenute dai soggetti residenti in Italia. L’imposta è determinata applicando un’aliquota dello 0,20 per cento al valore delle cripto-attività, proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso.

La base imponibile è costituita dal valore delle criptovalute rilevato al termine dell’anno solare o, qualora le stesse non risultino più detenute al 31 dicembre, dal valore esistente alla data di cessazione del possesso. Anche per questa imposta, è fondamentale conservare una documentazione idonea a ricostruire il criterio di valorizzazione adottato.

La prassi professionale ammette una modalità di compilazione semplificata del quadro RW, mediante l’aggregazione delle diverse cripto-attività in un unico rigo. Tuttavia, è necessario predisporre e conservare un prospetto analitico di riconciliazione che consenta di ricostruire le quantità detenute, le movimentazioni effettuate e i criteri di conversione utilizzati.

La disponibilità di tale documentazione assume particolare rilevanza in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tra le principali criticità operative si segnalano l’omessa compilazione del quadro RW, l’utilizzo di valori non adeguatamente documentati e la mancata conservazione dei report storici delle piattaforme utilizzate.

La puntuale ricostruzione delle operazioni effettuate nel corso dell’anno e la conservazione dei report delle piattaforme utilizzate costituiscono un elemento essenziale per affrontare eventuali richieste istruttorie e verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.