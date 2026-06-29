Mercati in equilibrio: Bitcoin domina, euro stabile

La settimana si chiude con un quadro di stabilità sui mercati valutari e una leggera correzione nel settore crypto. Bitcoin, con una dominance al 55.8%, continua a guidare il mercato, mentre Ethereum segue a distanza con l’8.8%.
Sul fronte FX, l’euro mostra un andamento positivo contro dollaro e yen. EUR/USD chiude a 1.1401, in rialzo dello 0.52%, mentre EUR/JPY sale dello 0.398% a 184.3. Contro la sterlina, l’euro registra un modesto aumento dello 0.081% a 0.86253.
Nel settore crypto, Bitcoin e Ethereum mostrano movimenti contrastanti. BTC guadagna lo 0.13%, chiudendo a 59973 USD, mentre ETH sale dello 0.8% a 1579.62 USD. La capitalizzazione totale del mercato crypto registra un calo dello 0.1% nelle ultime 24 ore, secondo i dati di BCE (Frankfurter) e CoinGecko.
La prossima settimana sarà cruciale per osservare se Bitcoin riuscirà a mantenere la sua dominance o se Ethereum riuscirà a guadagnare terreno.
Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.