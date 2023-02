Crollo delle criptovalute del 2022: non così grave

I finanziamenti di venture capital per progetti nel settore delle criptovalute hanno superato i 21 miliardi di dollari nel 2022, superando tutti gli altri anni registrati oltre al 2021. Secondo i nuovi dati compilati da CoinGecko, c’è stato un graduale calo trimestre dopo trimestre dei finanziamenti con il peggioramento del crollo crittografico del 2022, ma il totale dell’anno è stato in realtà l’84% dell’importo totale raccolto nel 2018, 2019 e 2020 combinati.

Se non altro, questo suggerisce che il mercato ribassista in corso non è in realtà così male come viene spesso dipinto, e che è probabilmente molto più mite dei precedenti declini, anche con il crollo di FTX e altri fallimenti simili.

Non solo gli ultimi dati di finanziamento rivelano un interesse continuo per le criptovalute da parte della più ampia economia globale, ma anche altri dati e notizie recenti. Dall’adozione di NFT da parte dei marchi di moda alle banche che aprono servizi crittografici e alle banche centrali che pilotano CBDC, non mancano prove che indicano che la crittografia continua a crescere.

E per estensione, indica che quando arriverà il prossimo mercato rialzista, potrebbe essere ancora più grande dei cicli precedenti.

Il finanziamento crittografico continua nonostante il crollo delle criptovalute del 2022

Il 2022 è iniziato in modo promettente, con il suo primo trimestre che ha raccolto $ 8,7 miliardi, il terzo importo più alto nella breve storia delle criptovalute, dietro Q3 2021 e Q4 2021. Anche il suo secondo trimestre è stato abbastanza buono a $ 5,9 miliardi, rendendolo il quinto trimestre più grande della criptovaluta per il finanziamento VC.

Naturalmente, le cose sono andate in discesa da lì, inacidite dal crollo di Terra a maggio, dal peggioramento dei problemi macroeconomici e poi dal fallimento di FTX a novembre. Il fatto è che, per quanto deludenti siano stati il Q3 e il Q4 2022 dal punto di vista dei finanziamenti, ciascuno ha comunque raccolto più di ogni trimestre nel 2019 e nel 2020, nonché più del Q3 e del Q4 2018.

Quindi, anche se il 2022 ha raccolto il 42% in meno di denaro per i progetti crittografici rispetto al 2021, è stato comunque un anno forte rispetto alla storia della crittografia, nonostante il mercato orso dello scorso anno. Ciò testimonia quanto sia già diventato grande l’industria e quanto potrebbe diventare grande in un futuro non troppo lontano.

Infatti, anche dopo i fallimenti FTX e BlockFi, varie società di criptovaluta continuano a raccogliere nuovi finanziamenti anche ora. Ecco solo alcuni esempi degli ultimi due mesi:

La piattaforma NFT sociale Revel ha raccolto 7,8 milioni di dollari da Dragonfly Capital.

La società commerciale Amber ha raccolto $ 300 milioni a metà dicembre da Fenbushi Capital US e altri investitori.

Keyrock ha raccolto 72 milioni di dollari all’inizio di dicembre da Ripple, SIX Fintech Ventures e Middlegame Ventures.

La startup NFT Metagood ha raccolto 5 milioni di dollari all’inizio di dicembre.

Il provider di identità decentralizzato Carv ha raccolto 4 milioni di dollari alla fine di novembre.

La piattaforma di rilevamento delle frodi NFT Yakoa si è assicurata un finanziamento di 4,8 milioni di dollari a metà novembre da Collab + Currency, Volt Capital e Brevan Howard Digital.

Lo sviluppatore di giochi Web3 Wemade ha raccolto 46 milioni di dollari da Microsoft all’inizio di novembre.

Questo elenco di round di finanziamento per le società crittografiche non include acquisizioni (ad esempio l’acquisto di Cobalt da parte di United Fintech), ma mostra comunque che l’industria non sta lottando tanto quanto alcuni potrebbero pensare di attirare denaro esterno.

Adozioni, piloti e sperimentazioni continuano a ritmo sostenuto

Quanto sopra non è l’unico segno che il crollo delle criptovalute del 2022 non è così grave come le precedenti recessioni. A sostegno di questo sospetto c’è anche il fatto che molte grandi aziende e istituzioni continuano ad approfondire il loro coinvolgimento con le criptovalute in un modo o nell’altro.

Per uno, diamo un’occhiata alle principali banche e società di servizi finanziari che hanno recentemente annunciato piani, servizi o implementazioni relativi alle criptovalute negli ultimi mesi. In particolare, dicembre ha rivelato che Goldman Sachs sta ora utilizzando la ricaduta post-FTX come un’opportunità per acquisire varie società di criptovaluta a buon mercato, con il capo delle risorse digitali dell’azienda, Mathew McDermott, che ha detto a Reuters: “Vediamo alcune opportunità davvero interessanti, a prezzi molto più ragionevoli”.

A ottobre, BNY Mellon – una delle più antiche banche sopravvissute al mondo – ha annunciato che avrebbe offerto servizi di investimento in criptovaluta, unendosi a un elenco già abbastanza ampio di banche statunitensi e internazionali per offrire servizi simili.

Un po ‘più recentemente, Mastercard ha lanciato un incubatore Web3 in collaborazione con Polygon all’inizio di gennaio, con l’obiettivo di formare artisti e musicisti a utilizzare gli strumenti relativi a Web3 per connettersi con i fan e rendere il loro lavoro più sostenibile dal punto di vista finanziario. Anche il suo principale rivale, Visa, ha lavorato sulla crittografia in vari modi, con i suoi ricercatori che hanno pubblicato un documento tecnico a dicembre su come potrebbe automatizzare i pagamenti ricorrenti dai portafogli di criptovaluta auto-custoditi.

Oltre al settore finanziario, anche altri settori stanno facendo di più con le criptovalute, anche con la continua recessione. Questo è particolarmente vero nella moda, che sembra cadere su se stessa per fare cose con NFT e Web3. Già illustri case di moda come Gucci, Balmain, Prada, Paco Rabanne, Guerlain, Phillip Plein e Louis Vuitton (tra gli altri) hanno lanciato collezioni che forniscono ai consumatori gettoni non fungibili da abbinare ai loro vestiti del mondo reale, evidenziando il potenziale delle criptovalute per creare nuove dinamiche di proprietà all’interno della moda.

Qualcosa di simile si può dire anche per il mondo dell’arte, con il 2022 che annuncia persino l’apertura di alcune delle prime gallerie al mondo basate su NFT (ad esempio a Londra e in Australia). L’anno ha anche visto più di alcuni gruppi musicali pubblicare i loro album come NFT, con la rock band Muse che è diventata il primo atto in cima alle classifiche degli album del Regno Unito con un album basato sulla NFT a settembre.

In realtà, non sono solo le industrie, con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) che ha lavorato con la Stellar Development Foundation a dicembre per pilotare l’uso della tecnologia blockchain per l’erogazione di aiuti finanziari alle persone in Ucraina.

Il prossimo mercato rialzista

Tutto ciò dimostra che il potenziale di cripto e blockchain rimane enorme. Non solo, ma con così tante aziende, banche e istituzioni che si muovono per produrre qualcosa relativo alle criptovalute e alle valute digitali (ad esempio tutte le banche centrali che utilizzano o pianificano CBDC), sono state gettate le basi per un mercato rialzista molto grande la prossima volta. Questo perché la prossima volta che gli investitori retail e istituzionali sperimenteranno un desiderio diffuso di acquistare o utilizzare criptovalute, ci saranno già così tante piattaforme e aziende pronte a fornirle.

Naturalmente, proprio quando arriva questo mercato rialzista è indovinato, anche se con il prossimo dimezzamento di Bitcoin previsto per il prossimo anno e le condizioni economiche che migliorano lentamente in alcune parti del mondo, potrebbe non essere così lontano.