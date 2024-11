Un calo significativo nelle vendite di case nuove

Nel mese di ottobre, le vendite di case nuove negli Stati Uniti hanno subito un crollo sorprendente, registrando una flessione del 17,3% su base mensile. Questo dato si discosta notevolmente dalle aspettative degli analisti, che prevedevano una diminuzione più contenuta del 1,8%. Inoltre, il dato precedente, rivisto da +4,1% a +7%, ha ulteriormente evidenziato la gravità della situazione. Questo calo è particolarmente preoccupante in un contesto economico già fragile, dove la fiducia dei consumatori e le dinamiche del mercato immobiliare sono cruciali per la ripresa economica.

Le reazioni del mercato e l’incertezza economica

La reazione del mercato è stata immediata, con Wall Street che ha aperto in un clima di incertezze. Il Dow Jones ha registrato una discesa dopo aver toccato un record, mentre lo S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo intraday. Le tensioni sono amplificate dalle recenti dichiarazioni dell’ex presidente Donald Trump riguardo ai nuovi dazi commerciali contro Messico, Canada e Cina. Gli investitori sono in attesa dei verbali della Federal Reserve, sperando di ottenere indicazioni sui futuri tassi d’interesse, che potrebbero influenzare ulteriormente il mercato immobiliare e le vendite di case.

Il caso WIIT e l’andamento delle azioni

In un contesto di incertezze economiche, anche le aziende stanno cercando di adattarsi. WIIT, ad esempio, ha recentemente annunciato l’acquisto di 5.000 azioni proprie per un valore di 99.600 euro, nell’ambito di un programma di buyback. Dall’inizio di questa iniziativa, la società ha acquisito un totale di 30.900 azioni, corrispondenti allo 0,11% del capitale sociale. Nonostante queste operazioni, il titolo ha registrato un calo dello 0,60% a Piazza Affari, chiudendo a 19,74 euro. Questo scenario mette in evidenza come anche le aziende più solide stiano affrontando sfide significative in un mercato volatile.

Implicazioni per il settore dei semiconduttori

Un altro aspetto da considerare è il recente ridimensionamento dei finanziamenti per Intel, che sono stati ridotti a 7,86 miliardi di dollari tramite l’U.S. CHIPS and Science Act, rispetto agli 8,5 miliardi inizialmente previsti. Questo supporto è fondamentale per potenziare la produzione di semiconduttori e progetti di packaging avanzati negli Stati Uniti, ma la riduzione dei fondi potrebbe avere ripercussioni significative sul settore. Intel, infatti, ha pianificato investimenti sostanziali nel paese, e una diminuzione dei finanziamenti potrebbe ostacolare la crescita e l’innovazione in un settore già sotto pressione.