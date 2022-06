Crypto Expo Milan 2022, al via la prima edizione dell’evento dedicato alla blockchain

in

Dal 23 al 26 giugno 2022 si terrà la prima edizione della Crypto Expo Milan (CEM), la conferenza globale dedicata ai professionisti del settore blockchain e crypto. L’evento avrà luogo presso Studio 90 e ospiterà decine di relatori sia italiani che provenienti dall’estero.

Crypto Expo Milan 2022

Sono oltre 2 mila i partecipanti attesi, che avranno l’occasione di confrontarsi con esperti di blockchain e crypto, opinion leader, influencer e dirigenti di alcune delle più importanti aziende del settore italiane e internazionale. Durante la quattro giorni ci sarà la possibilità di spaziare tra keynote, panel, conferenze e workshop ma anche feste, momenti di networking e incontri tra comunità crittografiche. Uno spazio specializzato sia per i principianti che per i veterani in cui si avrà l’occasione di imparare e promuovere forti connessioni all’interno dello spazio Blockchain e Crypto.

L’obiettivo dell’iniziativa, organizzata da importanti società e organizzazioni tecnologiche emergenti e supportata da alcune delle figure di spicco del settore, è quello di stimolare l’adozione e la diffusione della blockchain e delle risorse digitali educando e coinvolgendo i nuovi attori dello spazio crittografico. Relatori provenienti da molti settori tra cui tecnologia, business e finanza saliranno infatti sul palco presentando DeFi, Metaverse e nuovi modelli emergenti come le DAO.

Crypto Expo Milan 2022: parlano i cofondatori

Definito dalla cofondatrice e amministratrice delegata Valeria Pagano “il primo evento crypto e blockchain organizzato a Milano e uno dei pochissimi in Italia”, il CEM sarà un luogo di incontro comune per i leader del settore che aiuterà a riprogettare il futuro dell’economia e della finanza con l’aiuto della tecnologia blockchain.

Un’innovazione che, ha evidenziato il cofondatore Florin Simovici, “non sta arrivando ma è già qui”. I governi di tutto il mondo la stanno infatti già adottando ed eventi come il Crypto Expo Milan, con l’enorme opportunità di networking che offrono, potranno accelerare la crescita della catena e degli asset digitali in Italia e nel mondo.