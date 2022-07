Da Binance ad un conto bancario: ecco come prelevare

in

Prelevare denaro da Binance sul tuo conto bancario è facile per la maggior parte dei paesi.

Lo scambio supporta oltre 60 valute legali e diversi metodi di pagamento.

Le valute legali includono USD, EUR, AUD, JPY, CAD e molti altri.

I metodi di pagamento dipendono dal tuo paese o regione.

Nella maggior parte dei paesi e delle aree geografiche, potrai utilizzare il metodo di pagamento “Prelievi istantanei con carta”.

Il metodo “Prelievi istantanei con carta” ti consente di prelevare istantaneamente denaro dai tuoi portafogli fiat sulla tua carta di debito o di credito.

Puoi farlo purché tu abbia abilitato “Visa Fast Funds (Visa Direct)”.

Se non hai un account Binance, puoi crearne uno utilizzando questo link di riferimento: https://www.binance.com/en/register?ref=73583477.

In questa guida, imparerai come prelevare denaro da Binance sul tuo conto bancario e quanto tempo ci vuole.

Come prelevare denaro da Binance sul conto bancario

Per prelevare denaro da Binance sul tuo conto bancario, devi andare al tuo portafoglio fiat e spot.

Quindi, fai clic su preleva, seleziona la valuta, il metodo di pagamento e le informazioni sul prelievo.

Infine, aggiungi una carta, completa la verifica di sicurezza e attendi il completamento del prelievo.

Per i prelievi istantanei con carta, il prelievo verrà elaborato in 5 minuti.

Per altri metodi di pagamento come SWIFT, possono essere necessari da 1 a 4 giorni lavorativi.

Può richiedere più tempo a causa della congestione della rete.

Tuttavia, se c’è un aggiornamento del sistema in corso, non sarai in grado di effettuare prelievi sullo scambio.

Questo perché i prelievi saranno temporaneamente sospesi quando c’è un aggiornamento del sistema.

Puoi seguire @BinanceHelpDesk su Twitter per rimanere aggiornato sugli aggiornamenti del sistema.

Ecco 6 passaggi per prelevare denaro da Binance sul tuo conto bancario:

1. Vai al tuo portafoglio fiat e spot

Il primo passo è navigare verso il tuo fiat e individuare il portafoglio su Binance.

Innanzitutto, vai su binance.com e accedi al tuo account.

Puoi anche utilizzare l’app mobile Binance per questo.

Ai fini di questa guida, utilizzeremo invece la versione desktop di Binance.

Una volta che hai su Binance, fai clic su “Portafoglio” nella barra di navigazione in alto.

Questo aprirà un cassetto di navigazione contenente diverse opzioni.

Le opzioni includono “Panoramica”, “Fiat e Spot”, “Margine” e altri.

Clicca su “Fiat e Spot” per andare al tuo portafoglio fiat e spot.

2. Clicca su “Prelievo”

Dopo aver fatto clic su “Fiat e Spot”, atterrerai sul tuo portafoglio fiat e spot.

Ora, è necessario accedere alla pagina di prelievo.

Accanto all’intestazione “Fiat e Spot”, vedrai un pulsante “Preleva”.

Clicca su “Prelievo” per andare alla pagina di prelievo di Binance.

Tieni presente che se non hai una valuta fiat, non sarai in grado di prelevare denaro sul tuo conto bancario.

Se non hai una valuta fiat, devi prima vendere le tue criptovalute su Binance.

3. Seleziona valuta, metodo di pagamento e informazioni sul prelievo

Dopo aver fatto clic su “Preleva”, atterrerai sulla pagina di prelievo di Binance.

Ora devi selezionare la valuta, il metodo di pagamento e le informazioni di prelievo.

In questa guida, utilizzeremo il metodo di pagamento “Carta bancaria” (noto anche come prelievo istantaneo con carta).

Se è la prima volta che effettui un prelievo, devi aggiungere una nuova carta.

Ecco come aggiungere una nuova carta:

Seleziona la valuta che desideri prelevare nel campo “Valuta” (ad es. EUR). Seleziona il metodo di pagamento che desideri utilizzare (in questa guida, useremo il metodo di pagamento “Carta bancaria”). Inserisci la somma di denaro che desideri prelevare nel campo “Importo” (ad es. 100 EUR). Clicca su “Aggiungi nuova carta” per aggiungere una nuova carta.

Tieni presente che c’è un prelievo minimo e massimo.

Per EUR, puoi prelevare solo 10-5.000 EUR sul tuo conto bancario.

Dopo aver fatto clic su “Aggiungi nuova carta”, procedi al passaggio successivo per imparare come aggiungere una nuova carta.

4. Inserisci i dati della tua carta

Dopo aver fatto clic su “Aggiungi nuova carta”, si aprirà il pop-up “Paga con carta”.

Il campo “nome” deve essere popolato automaticamente.

Ora devi inserire i dati della tua carta di debito o di credito.

Innanzitutto, inserisci il numero della tua carta nel campo “Numero carta”.

Quindi, inserisci la data di scadenza della tua carta nel campo “Data di scadenza”.

Infine, inserisci il codice di sicurezza della tua carta (i tre numeri sul retro della tua carta) nel campo “Codice di sicurezza”.

Una volta che hai finito di inserire i dati della tua carta, fai clic su “Aggiungi carta” per aggiungere la tua carta.

5. Completa la verifica di sicurezza

Dopo aver aggiunto una carta di debito o di credito valida, sarai in grado di effettuare il prelievo.

Tieni presente che ci sarà una commissione di transazione.

È possibile visualizzare la commissione di transazione nel campo “Importo”.

Per i “Prelievi istantanei con carta”, ci sarà una commissione dell’1%.

Clicca su “Continua” per procedere con il prelievo.

Dopo aver fatto clic su “Continua”, si aprirà il pop-up “Conferma di prelievo”.

Nel pop-up, vedrai le informazioni sul prelievo.

Ciò include dove andranno i soldi, la commissione, l’importo del prelievo e quando arriveranno i tuoi fondi.

Clicca su “Conferma” per confermare il prelievo.

Dopo aver confermato il prelievo, si aprirà il pop-up “Verifica di sicurezza”.

Per completare il processo di prelievo, è necessario completare la verifica di sicurezza.

Innanzitutto, fai clic su “Invia SMS” per inviare un codice a 6 cifre al tuo numero di telefono.

Quindi, inserisci il codice a 6 cifre nel campo “Codice di verifica SMS”.

Se hai abilitato l’autenticatore google, devi inserire anche il codice di verifica Google a 6 cifre.

Inserisci il codice di verifica Google a 6 cifre nel campo “Codice di verifica Google”.

Infine, fai clic su “Invia” per inviare la verifica di sicurezza.

6. Attendi il completamento del prelievo

Dopo aver inviato la verifica di sicurezza, si aprirà il pop-up “Ordine inviato”.

Ciò significa che hai inviato con successo una richiesta di prelievo!

Per i prelievi istantanei con carta, il prelievo verrà elaborato in 5 minuti.

Per altri metodi di pagamento come SWIFT, possono essere necessari da 1 a 4 giorni lavorativi prima che i tuoi soldi arrivino sul tuo conto bancario.

Tuttavia, se si verifica una congestione della rete, il completamento potrebbe richiedere più tempo.

Puoi controllare lo stato dell’ordine cliccando su “Visualizza Cronologia”.

In alternativa, puoi fare clic su “Cronologia transazioni” nella barra laterale sinistra del tuo portafoglio fiat e spot.

Conclusione

Prima di poter prelevare denaro da Binance, devi vendere le tue criptovalute.

Puoi vendere le tue criptovalute usando questo link: https://www.binance.com/en/buy-sell-crypto?type=SELL.

Assicurati di vendere la criptovaluta in cambio della valuta del tuo paese.

Ad esempio, se vivi negli Stati Uniti, devi vendere la criptovaluta in USD.

Quindi, sarai in grado di prelevarlo sul tuo conto bancario.