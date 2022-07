Da Binance Lite a Binance Pro: come effettuare il passaggio

in

Binance ha un paio di versioni tra cui Lite e Pro.

Per impostazione predefinita, la versione Lite di Binance verrà selezionata per te.

Se sei un principiante, Binance Lite offre una migliore usabilità rispetto a Binance Pro.

Puoi facilmente controllare i prezzi e gli acquisti senza complicati libri degli ordini e grafici.

L’interfaccia di Binance Lite è semplice e facile da usare.

La homepage ha una dashboard di base in cui è possibile visualizzare un elenco dei prezzi delle criptovalute.

Se sei più esperto, puoi passare a Binance Pro.

Binance Pro offre informazioni sul portafoglio ordini e funzionalità avanzate di creazione di grafici.

Detto questo, puoi facilmente passare da una versione all’altra.

Inizia su Binance qui: https://www.binance.com/en/register?ref=73583477 o usa “73583477” come codice di riferimento.

In questa guida, imparerai come passare a Binance Pro e come passare a Binance Lite sull’app mobile Binance.

Come passare a Binance Pro

Come passare a Binance Lite

Per passare a Binance Pro, devi accedere all’app Binance e toccare l’icona del profilo.

Dopo aver toccato l’icona del profilo, si aprirà il menu.

Nella parte superiore del menu, vedrai un’opzione “Binance Lite”.

Disattiva l’opzione “Binance Lite” per passare a Binance Pro.

Ecco come passare a Binance Pro:

1. Accedi a Binance e tocca l’icona del profilo

Innanzitutto, apri l’app mobile Binance e accedi al tuo account.

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account, atterrerai sulla tua dashboard.

Nella barra di navigazione in alto, vedrai un’icona del profilo.

Tocca l’icona del profilo per aprire il menu.

2. Disattiva “Binance Lite”

Dopo aver toccato l’icona del profilo, si aprirà il menu.

Il menu contiene più opzioni.

Ciò include “Task Center”, “Reward Center”, “Referral” e altro ancora.

Include anche un’opzione “Binance Lite”.

Per impostazione predefinita, l’opzione “Binance Lite” sarà attivata.

Quindi, è necessario disattivarlo per passare a Binance Pro.

Per fare ciò, tocca l’opzione “Binance Lite” per disattivarlo.

3. Sei passato con successo a Binance Pro

Dopo aver disattivato “Binance Lite”, l’app passerà a Binance Pro.

Ora atterrerai sulla tua dashboard.

La dashboard di Binance Pro è più complessa della dashboard di Binance Lite.

Contiene più opzioni tra cui “Margine”, “Auto-Invest”, “Swap Farming” e altro ancora.

Se non si utilizza nessuna di queste funzionalità, si consiglia di utilizzare Binance Lite in quanto è più adatto ai principianti.

Tieni presente che prima di poter utilizzare Margine o Futures, devi completare un breve quiz.

Come passare a Binance Lite

Per passare a Binance Lite, devi accedere all’app Binance e toccare l’icona del profilo.

Dopo aver toccato l’icona del profilo, si aprirà il menu.

Nella parte superiore del menu, vedrai un’opzione “Binance Lite”.

Attiva l’opzione “Binance Lite” per passare a Binance Lite.

Ecco come passare a Binance Lite:

1. Accedi a Binance e tocca l’icona del profilo

Il primo passo è aprire l’app mobile Binance e accedere al tuo account.

Dopo aver effettuato l’accesso, atterrerai sulla tua dashboard.

Nella barra di navigazione in alto, vedrai un’icona del profilo.

Tocca l’icona del profilo per aprire il menu.

2. Attiva “Binance Lite”

Dopo aver toccato l’icona del profilo, si aprirà il menu.

Il menu contiene più opzioni.

Ciò include “Task Center”, “Reward Center”, “Referral” e altro ancora.

Vedrai anche un’opzione “Binance Lite”.

Se stai attualmente utilizzando Binance Pro, l’opzione “Binance Lite” verrà disattivata.

Quindi, è necessario spegnerlo per passare a Binance Lite.

Per fare ciò, tocca l’opzione “Binance Lite” per accenderlo.

3. Sei passato con successo a Binance Lite

Dopo aver attivato l’opzione “Binance Lite”, l’app passerà a Binance Lite.

Ora atterrerai sulla tua dashboard dove vedrai un elenco dei prezzi delle criptovalute.

Per i principianti, Binance Lite è un modo conciso per acquistare e vendere criptovaluta.

È anche più facile per te visualizzare le tue risorse.

Fondamentalmente, Binance Lite è stato creato per semplificare l’app per gli utenti.

Ha raggiunto questo obiettivo riducendo al minimo il numero di funzioni complicate del prodotto.

Inoltre, l’interfaccia di trading e la pagina Asset sono state semplificate.

Detto questo, se stai usando Binance per acquistare e vendere criptovaluta, ti consigliamo vivamente di utilizzare la versione Lite di Binance invece della versione Pro.

Conclusione

Se sei un trader esperto, la versione Pro offre la classica esperienza dell’app Binance.

Inoltre, avrai accesso a una gamma più ampia di prodotti e servizi di criptovaluta.

I trader esperti o attivi possono trarre vantaggio dalla solida interfaccia di trading.

Puoi anche far crescere le tue criptovalute esistenti con Binance Earn, fare trading utilizzando Binance P2P e accedere a Binance Futures.

D’altra parte, la versione Lite ha un’interfaccia semplice da usare per acquistare e vendere criptovalute.

Se non sei sicuro di quale versione utilizzare, puoi provarli tu stesso.

Puoi passare da Binance Lite a Binance Pro in qualsiasi momento accedendo al menu.

Tieni presente che la versione desktop di Binance non contiene la versione Lite, ma solo l’app mobile ce l’ha.