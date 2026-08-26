Mercati finanziari in movimento: Bitcoin e S&P 500 guidano la crescita

I mercati finanziari mostrano segnali di ripresa con il Bitcoin in forte crescita e Wall Street che avanza con cautela. Scopri i dettagli delle ultime performance.

I mercati finanziari stanno vivendo una giornata di cauta ripresa, con Wall Street che registra lievi incrementi e il Bitcoin che continua la sua ascesa. Gli investitori stanno valutando le implicazioni di una settimana caratterizzata da un forte aumento dei rendimenti obbligazionari, alimentato dai timori sull’inflazione e sulle politiche di spesa dei governi.

Il Bitcoin ha registrato un aumento del 5,5%, raggiungendo i 76.660,51 dollari, mentre il S&P 500 è salito dello 0,3% e il Nasdaq dello 0,2%. La Casa Bianca sta spingendo per l’approvazione del Clarity Act un disegno di legge favorevole alle criptovalute.

Le performance dei titoli tecnologici e delle criptovalute

Tra i titoli tecnologici, Broadcom ha registrato un aumento del 2,3%, grazie alla notizia che il produttore di semiconduttori sta pianificando di raccogliere oltre 60 miliardi di dollari di debito per sostenere Anthropic. Anche i titoli legati alle criptovalute hanno mostrato un rialzo generalizzato, con Coinbase e Strategy in aumento di oltre il 4%.

Il settore delle criptovalute continua a essere un punto di riferimento per gli investitori, con il Bitcoin che si avvia a chiudere la settimana con un rialzo superiore al 20%. Questo trend positivo è stato supportato anche dall’interesse istituzionale e dalle politiche favorevoli in discussione a livello governativo.

I risultati delle aziende al dettaglio

BJ’s Wholesale ha pubblicato risultati migliori del previsto per il secondo trimestre, con un utile di 1,36 dollari per azione e un fatturato di 6,09 miliardi di dollari. Gli analisti prevedevano un utile di 1,17 dollari per azione e un fatturato di 5,97 miliardi di dollari. L’azienda ha inoltre rivisto al rialzo le previsioni sull’utile per azione per l’anno fiscale, portandole da 4,40–4,60 dollari a 4,60–4,80 dollari.

Ross Stores ha registrato un aumento del 4% dopo aver pubblicato i risultati del secondo trimestre, superando le aspettative degli analisti. La società ha anche pubblicato previsioni sugli utili per il terzo trimestre che hanno superato le stime, indicando una solida performance futura.

Le dinamiche dei mercati europei

In Europa, l’Euro Stoxx 50 e l’Euro Stoxx 600 sono saliti di oltre lo 0,5%. A Milano, Stellantis e Brunello Cucinelli hanno registrato un rialzo di oltre il 2%, mentre TenarisLeonardo e MPS hanno subito cali significativi. MPS ha lanciato due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali con un valore complessivo di circa 25,3 miliardi e 8,7 miliardi di dollari.

Il petrolio West Texas Intermediate (WTI) ha guadagnato lo 0,3%, raggiungendo i 87 dollari al barile. L’oro è salito dell’1,5%, a 4.583 dollari l’oncia, mentre l’euro è aumentato dello 0,1%, a 1,1695 dollari.

Gli investitori continuano a monitorare da vicino le dinamiche dei mercati, con un occhio di riguardo ai rendimenti obbligazionari e alle politiche monetarie. La cautela rimane alta, ma i segnali di ripresa offrono un barlume di ottimismo per il futuro.