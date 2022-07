Dai (DAI) da Trust Wallet a KuCoin: come trasferirla passo passo

in

Per trasferire DAI da Trust Wallet a KuCoin, in primo luogo, è necessario copiare l’indirizzo di deposito DAI in KuCoin.

Quindi, avvia l’applicazione Trust Wallet.

Seleziona DAI e incolla l’indirizzo e inserisci l’importo.

Infine, conferma il trasferimento.

Passaggi per trasferire Dai (DAI) dall’applicazione mobile Trust Wallet all’applicazione mobile KuCoin

1. Tocca “Deposito” nell’applicazione KuCoin

Avvia l’applicazione mobile KuCoin.

Ora sarai in grado di vedere le opzioni, come Home, Mercati, Trade, Futures e Asset nella parte inferiore dello schermo del cellulare.

Tocca “Risorse“. Quindi, tocca “Deposito“.

2. Trova DAI e copia l’indirizzo di deposito

Ora vedrai due schede: Crypto e Fiat.

Per impostazione predefinita, sarai su “Crypto“.

Usa la casella di ricerca per trovare Dai (DAI).

Una volta trovato Dai (DAI), toccalo.

Subito dopo aver toccato il DAI, l’applicazione ti chiederà di scegliere la rete.

Scegli la rete come BSC DAI Smart Chain (BEP20).

È inoltre possibile selezionare altre reti. Se lo fai, abbina l’indirizzo su entrambe le piattaforme. Altrimenti, finirai per perdere il tuo bene.

Ora sarai in grado di vedere l’indirizzo di deposito DAI.

Clicca sull’icona “copia“.

3. Tocca “DAI” in Trust Wallet

Avvia l’applicazione mobile Trust Wallet.

Trust Wallet è disponibile solo come applicazione mobile, non come estensione.

Sarai in grado di visualizzare le tue risorse crittografiche in Token.

Tocca “DAI”.

Quindi, tocca “Invia”.

4. Incolla l’indirizzo di deposito DAI e inserisci l’importo

Dopo aver toccato Invia, sarai in grado di incollare l’indirizzo DAI che hai copiato nel passaggio 2.

Quindi, inserisci l’importo DAI.

Puoi utilizzare il pulsante MAX per inviare tutto il DAI che hai nel tuo Trust Wallet.

Infine, tocca “Continua”.

5. Tocca “Conferma“

Dopo aver toccato continua, sarai nella pagina Trasferisci.

Controlla i dettagli del trasferimento e la commissione.

Quindi, tocca “Conferma”.

6. Controlla Trust Wallet e “Cronologia depositi” in KuCoin

Puoi controllare le transazioni recenti su Trust Wallet toccando il DAI sotto Token.

Puoi anche vedere la cronologia dei depositi sull’applicazione mobile KuCoin.

Per fare ciò, tocca “Risorse“.

Quindi, tocca “Deposito“.

Seleziona la criptovaluta per la quale desideri visualizzare la cronologia dei depositi recenti.

Ora tocca l’icona “documento come” nell’angolo in alto a destra dello schermo del tuo cellulare.

Ci sono voluti 3 minuti per ricevere DAI sul nostro account KuCoin.

Conclusione

Per inviare / prelevare Dai (DAI) da Trust Wallet a KuCoin, è necessario l’indirizzo di deposito KuCoin DAI.

Durante il prelievo di DAI da Trust Wallet a KuCoin, è necessario concentrarsi sulla rete. Assicurarsi sempre di selezionare la stessa rete ad entrambe le estremità.

Se selezioni due reti diverse, perderai la tua criptovaluta.