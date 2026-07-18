Dai dibattiti su Bitcoin alle stablecoin in Brasile: l’evoluzione del settore crypto nel 2026

Il mercato delle criptovalute è in rapida evoluzione. Scopri come Bitcoin affronta sfide di governance, il Brasile adotta stablecoin in dollari e Wall Street accelera sulla tokenizzazione.

Il panorama delle criptovalute è in fermento, con tre trend principali che stanno ridefinendo il settore: le sfide di governance di Bitcoin l’ascesa delle stablecoin in Brasile e la corsa alla tokenizzazione da parte di Wall Street.

Questi sviluppi, uniti a dinamiche geopolitiche e tecnologiche, stanno plasmando il futuro del mercato crypto, rendendolo sempre più complesso e interconnesso.

Bitcoin e il dibattito sulla governance

All’interno dell’ecosistema Bitcoin il tema della governance è tornato al centro dell’attenzione. Il client alternativo DOG Mode sviluppato da Leonidas sta mettendo in discussione le politiche attuali di relay dei nodi, riaprendo il dibattito su censura delle transazioni, libertà di mercato e controllo della rete.

Gli osservatori sottolineano che questa non è solo una questione tecnica: la scelta di quali transazioni propagare può influenzare gli incentivi economici e la neutralità del protocollo. Parallelamente, il mercato delle opzioni registra movimenti significativi, con posizioni in call spread che puntano a un Bitcoin a 72.000 dollari entro fine mese, in coincidenza con la riunione della Federal Reserve.

Brasile e la sfida delle stablecoin

Negli Stati Uniti l’attenzione è rivolta all’evoluzione del sistema dei pagamenti in Brasile. Mentre Washington guarda con sospetto agli sforzi di Brasilia per promuovere canali di pagamento non in dollari, incluso il sistema istantaneo Pix il mercato crypto locale registra una tendenza opposta: le stablecoin ancorate al dollaro rappresentano circa il 90% delle transazioni crypto nel Paese.

Questa dinamica è vista da molti analisti come un segnale del ruolo crescente delle stablecoin in dollari nei flussi di pagamento globali, anche in economie che cercano di diversificare dal biglietto verde. Tuttavia, la banca centrale brasiliana ha adottato misure per limitare il ruolo delle stablecoin nei pagamenti transfrontalieri regolamentati, considerandole una minaccia alla sovranità monetaria.

Pix e la pressione geopolitica

La controversia nasce mentre Washington cresce nella sua preoccupazione riguardo agli sforzi del Brasile e di altri paesi BRICS per ridurre la dipendenza dall’infrastruttura di pagamento basata sul dollaro. Il Brasile ha fatto del regolamento in valuta locale e delle piattaforme di pagamento internazionali una priorità politica durante la sua presidenza BRICS nel 2026.

Ironia della sorte, la domanda di dollari statunitensi nel paese non sembra essersi affievolita, in quanto il dollaro circola ampiamente nell’economia digitale brasiliana attraverso infrastrutture di pagamento basate su blockchain. Gli stablecoin ancorati al dollaro rappresentano già circa il 90% del volume delle transazioni in criptovalute in Brasile, la maggior parte dei quali utilizzati per pagamenti e regolamenti.

Wall Street e la corsa alla tokenizzazione

Un altro dato che sta facendo discutere riguarda l’efficienza dei mercati decentralizzati: circa 1,6 miliardi di dollari di liquidità crypto risultano inattivi, con circa 542 milioni di dollari a settimana parcheggiati fuori dalle fasce di prezzo realmente negoziate. Questa liquidità non genera commissioni né profondità di mercato, indicando una possibile inefficienza nella gestione della liquidità da parte dei fornitori nei protocolli di finanza decentralizzata.

Intanto, un sondaggio di Broadridge segnala che per circa l’84% delle istituzioni finanziarie la tokenizzazione è ormai una priorità strategica. Le grandi realtà di Wall Street sembrano puntare su mercati ibridi, in cui asset tradizionali e asset tokenizzati convivono, con potenziali impatti sulla velocità di regolamento, sulla trasparenza dei flussi e sui costi operativi.

Nel complesso, i dati indicano un mercato in transizione: Bitcoin continua a confrontarsi con le proprie scelte di design e neutralità, le stablecoin in dollari consolidano il loro ruolo nei pagamenti internazionali e le istituzioni tradizionali accelerano sulle infrastrutture digitali.