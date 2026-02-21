Dalla sentenza IEEPA alle alternative legali: cosa resta del programma tariffario

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l’Amministrazione non poteva usare l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per imporre un vasto pacchetto di tariffe senza un’esplicita autorizzazione del Congresso.

La sentenza, scritta dal Chief Justice John Roberts e approvata dalla maggioranza 6‑3, annulla buona parte delle misure che avevano limitato le importazioni e inciso sulle attività delle aziende.

Cosa ha deciso la Corte

La Corte ha ritenuto che l’uso estensivo dell’IEEPA travalichi la delega legislativa: quell’atto serve per rispondere a emergenze economiche e applicare sanzioni mirate, non per ridisegnare il regime tariffario nazionale in via generale. Secondo i giudici, imporre dazi di ampia portata senza una chiara autorizzazione del Congresso equivale a sottrarre al Parlamento una competenza fondamentale in materia commerciale.

Impatto immediato sui mercati

La pronuncia ha dato sollievo a molti operatori esposti alle importazioni, ma gli effetti concreti su prezzi, flussi commerciali e catene di fornitura dipenderanno dalle mosse successive dell’Esecutivo e del Congresso. Per gli investitori, più che il merito della decisione, conta la certezza delle regole: l’incertezza normativa pesa sulle scelte di allocazione del capitale e sui piani di espansione internazionale.

Quali strade restano aperte per introdurre tariffe

La Corte ha indicato che esistono altri strumenti legislativi che consentono al Presidente di adottare misure protettive, purché si trovino basi nella legge approvata dal Congresso. Tra queste figurano, in particolare, la sezione 122 del Trade Act del 1974 e la sezione 338 del Tariff Act del 1930. Questi dispositivi offrono percorsi alternativi per imporre sovrattasse o contingenti, ma ciascuno con limiti e procedure proprie.

Cosa significa la sentenza per imprese e investitori

Per le imprese importatrici ed esportatrici la decisione elimina un’alea normativa, ma non annulla del tutto il rischio di nuovi interventi protezionistici adottati su altre basi giuridiche. Rimane quindi elevata l’attenzione su costi, margini e flessibilità delle catene di approvvigionamento. Anche il settore immobiliare riflette questa dinamica: quando le regole cambiano, cambiano aspettative su rendimento e valutazioni.

Perché l’IEEPA non poteva essere usata così

Secondo il giudice Roberts, l’IEEPA non autorizza il Presidente a stabilire dazi illimitati per ambito, durata e portata. Applicare quell’atto in modo cosiddetto “omnicomprensivo” avrebbe trasformato uno strumento pensato per risposte rapide in un meccanismo per ridefinire politiche commerciali di ampia portata, sostituendo il ruolo del Congresso.

Effetti pratici della sentenza

La decisione ha cancellato numerose misure tariffarie basate sull’IEEPA, mentre sono rimaste in vigore tariffe fondate su altre norme: ad esempio, alcune imposte su acciaio e alluminio derivano da disposizioni diverse. Le aziende importatrici hanno già chiesto rimborsi per le somme versate; le cifre richiamate in udienza indicano entrate per circa 130 miliardi di dollari raccolte sotto l’egida dell’IEEPA fino a metà dicembre, importo potenzialmente soggetto a restituzione.

Sezione 122: opportunità e limiti

La sezione 122 consente al Presidente di imporre sovrattasse fino al 15% o di adottare contingenti per squilibri nella bilancia dei pagamenti, con una procedura più rapida rispetto alle indagini ordinarie. Tuttavia si tratta di misure temporanee: scadono dopo 150 giorni se il Congresso non le proroga. Nonostante ciò, nulla impedisce al Governo di dichiarare una nuova emergenza in futuro, con il rischio di un susseguirsi di provvedimenti temporanei che solleva interrogativi sul bilanciamento dei poteri.

Sezione 338: potenza e incertezza

La sezione 338 prevede la possibilità di dazi fino al 50% contro Paesi ritenuti colpevoli di discriminazioni commerciali. Il testo legislativo lascia margini interpretativi: non è del tutto chiaro se sia necessario un accertamento formale dell’USITC o se il Presidente possa agire autonomamente. Questa incertezza procedurale alimenta il rischio di contenziosi e può generare volatilità nelle attese di mercato.

Conseguenze economiche e politiche

Se l’Esecutivo dovesse puntare su 122 o 338 per ripristinare misure simili a quelle annullate, l’impatto pratico potrebbe somigliare a quanto si era già visto con l’IEEPA: costi più alti per consumatori e imprese, interruzioni nelle catene di fornitura e potenziali ritorsioni commerciali. Mercati finanziari e immobiliari reagiranno alle novità legislative e giudiziarie, e gli investitori continueranno a soppesare il rischio legale accanto ai tradizionali indicatori finanziari.

Cosa ha deciso la Corte

La Corte ha ritenuto che l’uso estensivo dell’IEEPA travalichi la delega legislativa: quell’atto serve per rispondere a emergenze economiche e applicare sanzioni mirate, non per ridisegnare il regime tariffario nazionale in via generale. Secondo i giudici, imporre dazi di ampia portata senza una chiara autorizzazione del Congresso equivale a sottrarre al Parlamento una competenza fondamentale in materia commerciale.0

Cosa ha deciso la Corte

La Corte ha ritenuto che l’uso estensivo dell’IEEPA travalichi la delega legislativa: quell’atto serve per rispondere a emergenze economiche e applicare sanzioni mirate, non per ridisegnare il regime tariffario nazionale in via generale. Secondo i giudici, imporre dazi di ampia portata senza una chiara autorizzazione del Congresso equivale a sottrarre al Parlamento una competenza fondamentale in materia commerciale.1