Richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, il numero di lavoratori che hanno presentato per la prima volta richiesta di sussidi di disoccupazione ha registrato una diminuzione di 4.000 unità nella settimana terminata il 9 novembre, portando il totale a 217.000 richieste. Questo dato, destagionalizzato, rappresenta il livello più basso dal mese di maggio, secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro. Gli analisti avevano previsto un numero di richieste pari a 220.000, leggermente superiore rispetto al dato effettivo, mentre il numero delle richieste della settimana precedente è stato confermato a 221.000.

Il contesto della pandemia e il miglioramento attuale

Durante il picco della pandemia di coronavirus, gli Stati Uniti avevano visto un massimo di 6,9 milioni di nuove richieste settimanali, evidenziando un miglioramento significativo rispetto a quel periodo critico. Questo calo nelle richieste di sussidi di disoccupazione è un segnale positivo per l’economia americana, suggerendo una ripresa nel mercato del lavoro e una maggiore stabilità per i lavoratori.

Crescita economica in Europa

In Europa, il PIL della Zona Euro nel terzo trimestre del 2024 ha mostrato una crescita dello 0,4%, confermando le stime preliminari di Eurostat. Questa crescita segue un aumento dello 0,2% nel trimestre precedente, con una crescita annuale dello 0,9%. Anche nell’intera Unione Europea, il PIL è aumentato dello 0,2% congiunturalmente e dell’1% su base annua. Questi dati suggeriscono una ripresa economica, sebbene a un ritmo moderato, in un contesto globale caratterizzato da incertezze.

Impatto delle politiche commerciali sui mercati

Le incertezze sulle politiche commerciali degli Stati Uniti hanno avuto un impatto negativo sui mercati globali. L’indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso in calo dell’1,96%, mentre il mercato di Shanghai ha registrato una diminuzione dell’1,73%. Questi cali sono indicativi di un clima di instabilità che continua a influenzare le decisioni degli investitori e le performance delle aziende. Le aziende, come Booking Holdings, stanno cercando di adattarsi alle nuove normative, come il Digital Markets Act, per rimanere competitive nel mercato.

Performance aziendale di Siemens

Siemens ha registrato una notevole crescita nel quarto trimestre, con ordini e ricavi in aumento. L’utile netto ha raggiunto un massimo storico, e l’azienda ha proposto un aumento del dividendo. Nonostante una diminuzione degli ordini su base annua, la performance complessiva è stata forte grazie a un eccellente flusso di cassa. Questo è un esempio di come le aziende possano prosperare anche in un contesto economico difficile, adattando le loro strategie e ottimizzando le operazioni.