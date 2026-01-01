Dazi sulla pasta italiana: nuove aliquote più basse grazie a un’analisi statunitense

Negli ultimi anni, il settore della pasta italiana ha affrontato sfide significative a causa delle politiche commerciali statunitensi.

Tuttavia, di recente, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha comunicato una riduzione delle tariffe antidumping che colpiscono alcuni marchi italiani, offrendo una boccata d’aria fresca a un’industria in difficoltà.

Riduzione dei dazi: cosa cambia?

Il nuovo decreto, emesso in anticipo rispetto alla conclusione di un’indagine prevista per l’11 marzo, ha ridotto le aliquote da un impressionante 91,74% a valori molto più bassi. In particolare, per La Molisana si passa a 2,26%, mentre per Garofalo i dazi si attestano al 13,98%. Altre undici aziende non incluse nella revisione hanno ricevuto un’aliquota del 9,09%.

Il riconoscimento della collaborazione italiana

Questa riduzione rappresenta un riconoscimento da parte delle autorità americane della volontà delle aziende italiane di collaborare. Secondo una nota della Farnesina, il supporto del governo italiano è stato fondamentale in questo processo, indicando che le istituzioni non hanno abbandonato i produttori di pasta. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato l’importanza di un lavoro di squadra che ha portato a questi risultati positivi.

Le reazioni e l’impatto economico

Nonostante la buona notizia, le tensioni tra Italia e Stati Uniti non sono del tutto scomparse. L’industria della pasta italiana ha dovuto affrontare un clima di incertezza dovuto a precedenti accuse di dumping, che avevano portato a dazi molto elevati. La Coldiretti, una delle principali associazioni di categoria, ha espresso la sua preoccupazione riguardo a possibili conseguenze economiche pesanti se i dazi non fossero stati rivisti.

Il contesto della guerra commerciale

Queste indagini non sono nuove e risalgono al 1996, quando furono introdotti i primi dazi contro la pasta italiana per presunti prezzi sottocosto. L’attuale revisione è stata sollecitata da alcuni produttori statunitensi, noti come petitioners, che hanno contestato le pratiche commerciali delle aziende italiane. Si è deciso di sottoporre a revisione solo due aziende, La Molisana e Garofalo, per le quali sono state applicate aliquote di 91,74% a causa di una presunta mancanza di collaborazione.

Conclusioni: un futuro più roseo?

Le nuove aliquote ridotte sono un segnale di speranza per il settore della pasta italiana, che potrebbe riprendersi da anni di tensioni commerciali. Tuttavia, i produttori rimangono vigili e continuano a monitorare la situazione, rimanendo pronti a reagire di fronte a eventuali sviluppi futuri. L’augurio è che il dialogo e la cooperazione tra Italia e Stati Uniti possano continuare per garantire un futuro prospero per il Made in Italy.