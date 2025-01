Un nuovo protagonista nel settore dell’intelligenza artificiale

Il panorama tecnologico globale è in continua evoluzione e, in questo contesto, DeepSeek si sta affermando come una delle startup più promettenti nel campo dell’intelligenza artificiale. Fondata nel 2023 da Liang Wenfeng e sostenuta dall’hedge fund High-Flyer di Hangzhou, DeepSeek ha rapidamente guadagnato notorietà grazie al suo modello DeepSeek-R1, lanciato all’inizio del 2025. Questo modello ha dimostrato capacità straordinarie nel risolvere problemi complessi, come il ragionamento matematico e la generazione di codice, utilizzando tecniche di apprendimento avanzato che gli consentono di “ragionare” in modo autonomo.

Prestazioni sorprendenti a costi ridotti

Nonostante le risorse limitate rispetto ai suoi concorrenti occidentali, DeepSeek-R1 ha superato modelli ben noti come OpenAI-o1 in test di performance. Questo successo ha suscitato entusiasmo e preoccupazione tra le aziende tecnologiche statunitensi ed europee. Ad esempio, Nvidia ha registrato un calo del 12% nel pre-mercato, a causa delle nuove aspettative degli investitori riguardo a un forte calo dei margini. DeepSeek ha dimostrato di poter produrre un modello AI con costi di training significativamente inferiori, passando da 100 milioni a soli 5 milioni, utilizzando un numero ridotto di GPU e senza la necessità di costosi data center.

La popolarità di DeepSeek e le sfide da affrontare

La popolarità di DeepSeek è esplosa, con la sua app che ha conquistato gli utenti globali, diventando l’app gratuita più scaricata sull’App Store in Cina e negli Stati Uniti, superando persino ChatGPT. Tuttavia, il percorso di DeepSeek non è privo di ostacoli. Le rigide leggi sulla censura in Cina limitano la capacità del modello di affrontare temi politicamente delicati, ostacolando la sua diffusione nei mercati internazionali dove la libertà di espressione è fondamentale. Nonostante queste sfide, DeepSeek si sta affermando come una forza innovativa nel panorama dell’intelligenza artificiale, pronta a sfidare i giganti occidentali.

Un futuro incerto ma promettente

Il futuro di DeepSeek è ancora incerto, ma le sue innovazioni potrebbero costringere i principali attori nel campo dell’intelligenza artificiale, come OpenAI e Google, a rivedere i propri processi. Emad Mostaque, fondatore di Stability AI, ha paragonato il nuovo rilascio di DeepSeek a un quasi-iPhone che costa solo 30 dollari invece di 1.000 dollari, evidenziando una riduzione dei costi di circa il 96% rispetto ad altre tecnologie di intelligenza artificiale statunitensi. Questo scenario suggerisce che la presunzione statunitense di avere un predominio assoluto nel settore dell’AI potrebbe essere messa in discussione.