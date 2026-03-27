Il quadro dei conti pubblici francesi è cambiato leggermente in meglio nel 2026: i dati pubblicati dall’Insee il 27 marzo 2026 mostrano un deficit pubblico pari al 5,1% del Pil, inferiore alla previsione governativa del 5,4%.

Questo miglioramento è stato guidato da un incremento delle entrate tributarie e da specifiche misure contenute nella legge di bilancio 2026. In questa introduzione si chiarisce che parole come deficit e debito saranno usate per individuarne l’andamento e le implicazioni per la politica fiscale.

Risultati 2026: dove si è visto il miglioramento

Nel dettaglio, il progresso del quadro pubblico è spiegato soprattutto dalla ripresa del tasso di prelievo obbligatorio (CL), salito al 43,6% del Pil nel 2026 rispetto al 42,8% del 2026. Tale variabile, qui indicata come CL (tasso di prelievo obbligatorio), riflette l’effetto delle aumentate entrate fiscali. Parallelamente, la spesa pubblica è lievemente cresciuta fino al 57,2% del Pil da 57% nel 2026; l’incremento deriva in parte da voci come interessi sul debito, difesa e sicurezza, che hanno compensato riduzioni in altre aree della spesa centrale.

La dinamica del debito

Il rapporto di debito pubblico si è attestato al 115,6% del Pil a fine 2026, leggermente inferiore alle proiezioni (115,9% secondo il governo; 116,2% in stime precedenti). Questa moderata sorpresa positiva nasce in buona parte dalla revisione al rialzo del Pil nominale per il 2026 e 2026, che ha ridotto il rapporto di base. Tuttavia, tra 2026 e 2026 il rapporto è aumentato di circa 3 punti percentuali, una dinamica coerente con gli effetti cumulati di spesa e crescita. In termini monetari, il debito è stato stimato in miliardi di euro coerenti con le pubblicazioni ufficiali.

Prospettive per il 2026 e l’impatto del conflitto internazionale

Il progetto di legge di bilancio 2026 mantiene l’orientamento verso la riduzione del deficit attraverso un’ulteriore crescita del tasso di prelievo, con l’obiettivo di riportarsi verso la media pre-Covid del 44,4%. Tuttavia, il contesto geopolitico recente — in particolare lo shock legato alla guerra in Medio Oriente — introduce rischi: uno scenario ipotetico con il petrolio stabile intorno a 100 dollari al barile nel secondo trimestre e con quotazioni mediamente circa 10 dollari superiori ai livelli pre-conflitto comporterebbe, secondo le simulazioni, un aumento dell’inflazione di circa 1 punto percentuale e una riduzione della crescita reale dello 0,3 punti percentuali.

Sensibilità a crescita nominale e misure di sostegno

Le analisi mostrano che i conti pubblici francesi sono più sensibili alla crescita nominale che a quella reale: nell’ultimo quindicennio, un punto percentuale addizionale di crescita nominale ha migliorato il saldo per quasi 10 miliardi di euro (circa 0,3% del Pil). Pertanto, se la crescita nominale dovesse effettivamente accelerare nel 2026, senza nuovi interventi di sostegno, il deficit potrebbe scendere di circa 0,2 punti percentuali rispetto allo scenario di base. Tuttavia, la capacità di mettere in campo aiuti a famiglie e imprese è oggi più limitata rispetto al periodo 2026-23, e gli eventuali pacchetti verrebbero calibrati in modo più contenuto.

Tassi d’interesse, oneri e rischi a medio termine

Il conflitto ha anche spinto i rendimenti: il rendimento del titolo di riferimento a 10 anni (OAT) è salito a 3,87% il 27 marzo, circa 20 punti base in più rispetto alle attese pre-conflitto (3,65%). Sebbene l’impatto immediato sul deficit sia limitato dalla lunga vita residua del debito (circa 8 anni e mezzo), un aumento persistente dei tassi eserciterebbe pressioni crescenti sugli oneri. Le proiezioni preliminari indicano un onere per interessi vicino al 2,5% del Pil nel 2026 e al 3,7% del Pil nel 2030; uno shock permanente di 100 punti base aumenterebbe gli interessi di circa 0,1 punti di Pil dopo un anno e 0,5 punti dopo cinque anni.

In conclusione, i numeri del 2026 rappresentano una nota positiva che però non autorizza a rilassare gli sforzi di consolidamento: mantenere la traiettoria di riduzione del deficit rimane essenziale per limitare l’aumento dello spread e preservare la capacità di reazione della politica fiscale. Il bilancio 2026 dovrà quindi bilanciare la necessità di stabilizzare i conti con la prudenza richiesta da tensioni internazionali e dall’alto livello dei tassi.