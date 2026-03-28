Deficit pubblico francese 2026 più basso del previsto: implicazioni per il 2026

Il quadro dei conti pubblici francesi è cambiato in modo significativo con i dati pubblicati il 27/03/2026.

La pressione sul deficit pubblico si è attenuata rispetto alle previsioni, con un valore finale pari al 5,1% del PIL contro l’obiettivo iniziale del 5,4%. Questo miglioramento è stato alimentato principalmente dal rimbalzo dei prelievi obbligatori (CL), una voce chiave delle entrate dello Stato. Nel contesto, il rapporto debito/PIL è risultato leggermente inferiore alle stime, attestandosi al 115,6% rispetto alla proiezione di 116,2%.

Il dato complessivo presenta però luci e ombre: l’aumento del debito nel 2026 è stato conforme alle attese, con un incremento di circa 3 punti percentuali. Allo stesso tempo, le ripercussioni dello shock in Iran sul piano dei tassi di interesse rendono l’ambiente più incerto. Per queste ragioni, le autorità economiche suggeriscono di proseguire con il consolidamento fiscale nel 2026, sfruttando un miglior punto di partenza ma evitando aperture troppo ampie nella spesa che potrebbero compromettere la sostenibilità.

Cause del miglioramento e dettagli contabili

Il fattore determinante dietro la riduzione del deficit è stato il recupero della pressione fiscale attraverso i prelievi obbligatori. In termini concreti, il rimbalzo dei CL ha prodotto maggiori entrate che hanno compensato parzialmente le uscite. Inoltre, una crescita nominale attesa più alta per il 2026 può favorire ulteriori miglioramenti dei ricavi pubblici. È importante distinguere tra fenomeni ciclici e strutturali: mentre una parte del miglioramento è legata a elementi occulti e temporanei, altre componenti riflettono misure di bilancio deliberate come le previsioni incluse nella legge di bilancio 2026.

Composizione del rimbalzo dei prelievi

Il rimbalzo dei prelievi obbligatori deriva sia da maggiori gettiti tributari che da dinamiche economiche favorevoli. Alcuni settori hanno beneficiato di una ripresa dei redditi nominali, incrementando le imposte dirette e indirette. Tuttavia, la natura di questa dinamica merita prudenza: se la spinta alla crescita nominale si attenuerà, l’effetto positivo sui conti potrebbe ridursi. Per questo motivo le autorità considerano l’aumento dei CL in sede di bilancio come una leva tattica, non come una garanzia permanente.

Prospettive per il 2026 e strategie di politica fiscale

Con il risultato del 2026, il governo ha un punto di partenza più solido per ambire a riportare il deficit intorno al 5% del PIL nel 2026, obiettivo che il primo ministro Sébastien Lecornu ha verbalmente rafforzato durante una riunione a Bercy. Le linee di intervento previste includono l’aumento programmato dei CL nel bilancio 2026 e il contenimento mirato della spesa. Tuttavia, la capacità di manovra è più limitata rispetto al periodo 2026–23: allora spazi di sostegno erano più ampi, mentre oggi la combinazione di debito elevato e tassi più alti richiede prudenza.

Vincoli e margini di intervento

Il margine per sostenere famiglie e imprese davanti all’inflazione appare più ristretto oggi rispetto ai precedenti cicli di crisi. L’aumento dei tassi, accentuato da fattori geopolitici come lo shock in Iran, rende il servizio del debito più costoso. Di conseguenza, eventuali misure di sostegno saranno verosimilmente più mirate e temporanee. Il governo dovrà bilanciare l’esigenza di proteggere il potere d’acquisto con l’obiettivo di non compromettere il percorso di riduzione del deficit.

Dimensione politica e rischi per il prossimo ciclo di bilancio

La dimensione politica è centrale: la convocazione del primo ministro a Bercy e l’appello alla mobilitazione dei ministri testimoniano un approccio volto a trasformare il risultato tecnico del 2026 in disciplina di medio termine. Il governo affronta la doppia sfida di garantire che il bilancio 2026 venga rispettato e di preparare un piano credibile per il 2027. Sbagliare i tempi o sovrastimare gli effetti positivi della crescita nominale potrebbe riaprire tensioni sui mercati e complicare il ritorno a una traiettoria di debito più stabile.

Conclusione

In sintesi, il miglioramento al 5,1% del PIL registrato il 27/03/2026 offre margini utili per consolidare i conti, ma non elimina l’esigenza di scelte prudenti. Tra le leve disponibili spiccano l’uso calibrato dei prelievi obbligatori e il controllo della spesa; tra i rischi, l’aumento dei tassi e la volatilità geopolitica. Il percorso per riportare il deficit sotto il 5% richiederà misure coerenti e una gestione attenta delle implicazioni politiche ed economiche.