Delega digitale e identità online: guida pratica per delegare INPS e fisco

La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione non è completa se non comprende anche chi fatica ad usare gli strumenti online.

Per anni il problema principale è stato la distanza tra servizi disponibili e cittadini che non possiedono o non sanno gestire SPID o la Carta d’identità elettronica. La risposta che sta arrivando prova a ridurre questa frattura: una soluzione che consente a una persona di fiducia di operare per conto di chi non può farlo autonomamente, mantenendo però controlli e tracciabilità.

Dietro l’iniziativa c’è l’idea di una delega digitale centralizzata, pensata non come bypass della sicurezza ma come strumento di accesso inclusivo. La misura è prevista da uno schema di DPCM che ha ricevuto il parere favorevole del Garante per la privacy e che mira a inserire la funzionalità nell’ambito degli obiettivi del PNRR. In pratica, si rafforza il concetto di identità digitale rendendola utilizzabile anche attraverso una figura intermediaria autorizzata.

Cosa cambia con la delega digitale

La novità più significativa è l’istituzione di una piattaforma nazionale unica per la gestione delle deleghe, affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Questo approccio mette fine alla molteplicità di procedure diverse per ciascun ente, introducendo regole uniformi: ogni cittadino iscritto all’Anagrafe nazionale potrà nominare fino a due delegati e ogni delegato avrà un numero massimo di incarichi. La delega non sarà necessariamente vincolata a un singolo servizio, ma potrà coprire più amministrazioni a seconda delle scelte del titolare.

Piattaforma unica e regole operative

Il sistema centralizzato punta a ridurre duplicazioni e passaggi burocratici: l’attivazione sarà tracciata, con notifiche al titolare e uno storico consultabile delle operazioni eseguite dal delegato. È importante sottolineare che il delegato dovrà disporre di una identità digitale attiva e sicura; non si elimina quindi il requisito della verifica digitale, ma lo si estende per consentire a soggetti terzi di operare in nome e per conto del titolare, con trasparenza e limiti predefiniti.

Come si attiva la delega e quali sono i limiti

L’attivazione è pensata per essere flessibile: la richiesta può essere inoltrata interamente online, confermata entro 30 giorni, oppure realizzata con assistenza remota — una modalità utile per gli over 65 e per persone con disabilità — o ancora con il supporto in presenza negli uffici comunali. La delega avrà una durata massima di due anni, ma potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento dal titolare. Alcuni eventi interrompono automaticamente l’incarico, ad esempio il raggiungimento della maggiore età per un delegato minore.

Servizi delegabili e esclusioni

Non tutti i servizi saranno accessibili tramite delega: ogni amministrazione definirà tre categorie operative — servizi pienamente delegabili, servizi con restrizioni e servizi esclusi. In particolare, l’accesso ai dati sanitari seguirà regole più stringenti: solo soggetti qualificati potranno vedere informazioni sensibili del Fascicolo sanitario elettronico, mentre i delegati generici avranno limitazioni per tutelare la privacy del titolare.

Sicurezza, tracciamento e ragioni di preoccupazione

La nuova disciplina contiene misure di sicurezza precise: ogni accesso verrà registrato, ogni operazione tracciata e il cittadino sarà tempestivamente informato. Questi meccanismi servono a prevenire abusi e frodi digitali, fenomeno in crescita a fronte dell’espansione dei servizi online. Parallelamente al lancio della delega digitale, si lavora anche su verifiche per identificare SPID duplicati e su una sezione unificata dell’Anagrafe dedicata agli strumenti digitali del cittadino.

Il dibattito pubblico e i timori sul controllo

Accanto agli aspetti pratici è nato un dibattito più ampio sul ruolo del digitale nelle relazioni fra cittadino e Stato. Episodi recenti hanno alimentato il confronto: su un piano culturale e mediatico, discussioni tenute il 5 marzo 2026 e il 22 marzo 2026 hanno portato all’attenzione del pubblico i rischi di un controllo troppo invasivo legato all’evoluzione delle infrastrutture finanziarie e digitali. Queste discussioni sottolineano la necessità di bilanciare accessibilità e diritti, soprattutto quando si parla di strumenti come le valute digitali delle banche centrali o di sistemi che condizionano l’accesso ai servizi.