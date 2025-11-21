Dialogo sulle criptovalute e il diritto tributario in memoria del Dott. Daniele Grizzo

Il prossimo 4 dicembre 2025 si svolgerà un evento di rilevanza intitolato “Criptovalute, strutture patrimoniali e capitali: dialogo tra diritto, fisco e finanza”.

Questa iniziativa, organizzata in onore del Dott. Daniele Grizzo, si propone di riunire esperti e professionisti per affrontare questioni cruciali riguardanti le cryptocurrency e le loro implicazioni legali e fiscali.

Dettagli dell’evento

L’appuntamento è fissato dalle ore 16:00 alle 18:30 presso la Sala Zanin dell’Istituto Don Bosco, situato in Viale Grigoletti, 3 a Pordenone. Gli interessati possono consultare la locandina allegata per ulteriori informazioni.

Obiettivi e tematiche trattate

Questo evento si propone di affrontare vari aspetti legati alle criptovalute, analizzando il loro inserimento nelle strutture patrimoniali moderne. Con esperti del settore, verranno esplorate le sfide e le opportunità connesse alla gestione patrimoniale in un contesto di crescente digitalizzazione.

Importanza della memoria del Dott. Grizzo

Il Dott. Daniele Grizzo è stato una figura di spicco nel campo del diritto tributario, dedicando la sua carriera a promuovere una maggiore comprensione delle normative fiscali in evoluzione. Questo incontro celebra la sua eredità e offre uno spazio di riflessione su come le sue idee possano influenzare il dibattito contemporaneo sulle cryptocurrency.

Un dialogo tra esperti

Durante l’evento, relatori di alto profilo discuteranno di temi quali la regolamentazione delle criptovalute, l’impatto fiscale delle transazioni digitali e le prospettive future per gli investitori. L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di porre domande e interagire con i relatori, creando un ambiente di apprendimento e confronto.

Un invito alla partecipazione

La partecipazione a questo evento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e networking per professionisti e appassionati del settore. La connessione tra finanza, diritto e fisco è cruciale in un contesto in cui le criptovalute stanno rapidamente guadagnando terreno, diventando parte integrante del panorama economico globale.

In un contesto in cui la tecnologia continua a modificare le dinamiche del mercato, eventi di questo tipo rivestono un’importanza cruciale per mantenere una visione chiara e informata sulle questioni emergenti. Si invita a commemorare il Dott. Grizzo e a esplorare le tematiche più rilevanti riguardanti le cryptocurrency e le loro implicazioni legali e fiscali.