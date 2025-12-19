Didattica Universitaria: Etica e Sostenibilità come Sfide Educative Cruciali

Il 15 dicembre, presso l’Aula D del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, si svolgerà un seminario fondamentale dedicato all’intersezione tra etica e sostenibilità nell’ambito della didattica universitaria.

Questo incontro si propone di analizzare come le istituzioni accademiche possano rispondere alle sfide contemporanee attraverso un’educazione orientata alla sostenibilità.

Interventi e tematiche del seminario

Il seminario vedrà la partecipazione di esperti del settore che condivideranno le loro esperienze e approfondimenti. Tra i relatori, il Prof. Fabio Landini dell’Università di Parma tratterà le evidenze sperimentali riguardo alle preferenze dei giovani per lavori legati all’ambiente, un tema di crescente rilevanza nel contesto attuale.

Educazione alla sostenibilità

Inoltre, la Dott.ssa Antonella Bachiorri, sempre dell’Università di Parma, presenterà le iniziative del Gruppo di Lavoro RUS, miranti a promuovere l’educazione alla sostenibilità in rete. Queste esperienze evidenziano le sfide e le opportunità che le università devono affrontare per integrare la sostenibilità nei loro curricula.

Il ruolo dell’etica nella gestione sostenibile

Il Prof. Gianfranco Rusconi dell’Università degli Studi di Bergamo offrirà spunti sulla Teoria degli Stakeholder, evidenziando come l’etica possa giocare un ruolo cruciale nella gestione sostenibile delle organizzazioni. Attraverso una simulazione didattica per studenti post-laurea, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare l’applicazione pratica di questi concetti.

Nuove sfide in un contesto in evoluzione

Infine, la Prof.ssa Maria Gabriella Baldarelli dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna discuterà dei risultati di una ricerca condotta in Italia riguardo all’impatto delle nuove tecnologie sull’etica aziendale e sulla sostenibilità nell’istruzione superiore. La sua analisi si concentrerà sulle domande: si è realmente più vicini alla sostenibilità o ci si trova di fronte a nuove sfide?

Opportunità accademiche nel campo dell’innovazione e sostenibilità

Parallelamente al seminario, il Dottorato in Economia e Management dell’Innovazione e della Sostenibilità (EMIS) rappresenta un’importante opportunità per gli studenti interessati a sviluppare competenze avanzate nelle discipline economiche e manageriali. Questo programma triennale è destinato a coloro che possiedono una laurea magistrale o un titolo equivalente nelle aree economico-aziendale e matematico-statistico.

Un equilibrio tra economia, società e ambiente

Il dottorato si concentra sulla gestione sinergica di innovazione e sostenibilità, riconoscendo che la crescita economica deve avvenire in equilibrio con le dimensioni sociale e ambientale. In questo contesto, la twin revolution, che combina sostenibilità e digitalizzazione, si rivela fondamentale per il progresso verso un futuro sostenibile.

Informazioni pratiche per l’iscrizione

Per coloro che sono interessati a partecipare a questo dottorato, il bando di concorso per l’ammissione al 40esimo Ciclo è disponibile online. È possibile scaricare tutte le informazioni necessarie per completare l’iscrizione e intraprendere questo percorso formativo.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare la coordinatrice del dottorato, Prof.ssa Beatrice Luceri, all’indirizzo email [email protected] o telefonicamente al numero +39 0521 032204. Inoltre, è disponibile il numero +39 0521 034214 per informazioni generali sui dottorati.