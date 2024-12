Un cambiamento inaspettato in Stellantis

Il 1° dicembre 2024, Carlos Tavares ha rassegnato le dimissioni dalla sua carica di amministratore delegato di Stellantis, un evento che ha colto di sorpresa molti nel settore automobilistico. Tavares, noto per il suo ruolo cruciale nella fusione tra PSA e FCA nel 2020, ha guidato il gruppo dalla sua creazione nel 2021. Le sue dimissioni arrivano in un momento critico, con Stellantis che ha registrato un calo del 27% dei ricavi nel terzo trimestre del 2024 e una diminuzione delle vendite nel mercato statunitense.

Le sfide dell’industria automobilistica

Le dimissioni di Tavares non sono solo un cambiamento di leadership, ma riflettono anche le difficoltà più ampie che l’industria automobilistica sta affrontando. La crescente concorrenza da parte dei produttori cinesi e le sfide legate alla transizione verso veicoli elettrici stanno mettendo a dura prova le aziende del settore. Stellantis, in particolare, deve affrontare una crisi di identità e vendite, mentre cerca di adattarsi a un mercato in rapida evoluzione.

Il futuro di Stellantis e la ricerca di un nuovo CEO

Con l’uscita di Tavares, Stellantis ha avviato un processo per nominare un nuovo CEO, che si prevede sarà completato entro la metà del 2025. Nel frattempo, John Elkann, presidente di Stellantis, guiderà un comitato esecutivo interinale. La scelta del successore è cruciale, poiché il nuovo leader dovrà affrontare decisioni strategiche fondamentali per il futuro dell’azienda. Le speculazioni su possibili candidati, tra cui Luca De Meo della Renault e Olivier Francois, sono già iniziate, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Le dichiarazioni di John Elkann e le prospettive future

John Elkann ha espresso gratitudine per il lavoro svolto da Tavares, sottolineando il suo contributo alla creazione di Stellantis e ai precedenti successi di PSA e Opel. Tuttavia, le divergenze tra Tavares e il consiglio di amministrazione, come evidenziato da Henri de Castries, suggeriscono che la transizione potrebbe non essere semplice. La necessità di un allineamento tra azionisti, consiglio e CEO è fondamentale per il successo futuro dell’azienda.

Conclusioni sull’eredità di Tavares

La carriera di Carlos Tavares nel settore automobilistico è stata caratterizzata da sfide e successi. Dopo aver lasciato Renault a causa di divergenze con l’ex CEO Carlos Ghosn, ha guidato PSA verso una ripresa significativa. La sua eredità in Stellantis sarà valutata in base alla capacità dell’azienda di navigare in un contesto di mercato complesso e in continua evoluzione. Mentre Stellantis si prepara a un nuovo capitolo, il settore automobilistico osserva attentamente le mosse future dell’azienda.