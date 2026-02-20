Dividendo Ferrari 2026: proposta da 3,615 euro e calendario delle date chiave

Il Consiglio di Amministrazione di Ferrari ha deciso di proporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo unitario pari a 3,615 euro per azione ordinaria, portando l’ammontare complessivo della proposta a circa 640 milioni di euro.

Questa iniziativa rappresenta un aumento significativo rispetto all’anno precedente, coerente con la strategia della società di equilibrare remunerazione e investimenti.

La proposta sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 15 aprile 2026. In caso di voto favorevole partirà il processo operativo che definisce le date tecniche per lo stacco e il pagamento della cedola, fondamentali per gli investitori che detengono azioni su mercati diversi.

Importo e significato dell’aumento

Il valore proposto di 3,615 euro per azione corrisponde a un incremento di circa 21% rispetto alla cedola dell’esercizio precedente, che era stata pari a 2,986 euro. Questo aumento riflette la volontà del gruppo di Maranello di proseguire una politica di remunerazione che cresce nel tempo senza mettere a rischio la solidità finanziaria o i piani di sviluppo. Per gli azionisti si tratta di una conferma della capacità dell’azienda di generare cash flow operativo sostenibile e di restituire valore in modo strutturato.

Implicazioni per la politica societaria

L’erogazione di circa 640 milioni non è un segnale di trasformazione in un titolo orientato al dividend investing, bensì della volontà di mantenere un bilanciamento tra ritorno agli azionisti e investimenti in prodotto, tecnologia e brand. La scelta evidenzia attenzione alla sostenibilità finanziaria: il payout rimane coerente con la strategia di lungo periodo della casa automobilistica.

Calendario delle date rilevanti

Se l’assemblea darà il via libera, il calendario operativo che interesserà gli azionisti è il seguente: ex-date il 20 aprile 2026 per le azioni negoziate su Borsa Italiana (EXM) e il 21 aprile 2026 per quelle sul New York Stock Exchange (NYSE); la record date, ossia la data di legittimazione al pagamento, è fissata al 21 aprile 2026; la payment date è prevista per il 5 maggio 2026. La discrepanza di uno giorno nello stacco tra Milano e New York deriva dalle normative e dai tempi tecnici differenti dei due mercati.

Indicazioni pratiche per gli investitori

Per chi detiene azioni su EXM, contando sul regolamento T+2, l’ultimo giorno utile per acquistare il titolo con diritto alla cedola sarà il 17 aprile 2026. Chi opera su NYSE dovrà allinearsi alle regole operative americane. È importante che gli investitori verifichino la propria piattaforma di negoziazione per conoscere esattamente le scadenze operative e le procedure di accredito.

Rendimento e posizionamento del titolo

Nonostante l’aumento della cedola, il dividend yield rimane contenuto: sulla base del prezzo di riferimento di 310,1 euro (dato di chiusura segnalato al 18 ), la cedola proposta implica un rendimento lordo intorno all’1,2%. Questo valore è in linea con la natura di Ferrari come titolo growth, valutato con multipli elevati grazie al posizionamento nel segmento del lusso e alla marginalità superiore alla media del settore automotive.

Per un investitore che ricerca esclusivamente reddito, il rendimento può risultare modesto; tuttavia, il mini-yield non è un indice negativo della salute finanziaria dell’azienda, ma piuttosto la conseguenza di una capitalizzazione elevata e di aspettative di crescita che il mercato prezza nel titolo.

La proposta di dividendo di Ferrari sintetizza l’approccio strategico della società: aumentare la remunerazione degli azionisti in modo progressivo e sostenibile, mantenendo al contempo risorse per i piani industriali, l’innovazione tecnologica e la gestione selettiva dei volumi produttivi. L’iniziativa, se ratificata dall’assemblea del 15 aprile 2026, sarà un segnale di fiducia sulla capacità di generare cassa, senza alterare la natura del titolo come azione orientata alla crescita piuttosto che alla rendita elevata.