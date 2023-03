Documenti Necessari per Inviare Soldi con Western Union

Inviare denaro a una persona, parente o amico, può essere un modo semplice e veloce per soddisfare le esigenze finanziarie di una persona speciale nella tua vita. Western Union offre una gamma di servizi per inviare denaro in modo rapido e sicuro. Se vuoi inviare denaro con Western Union, devi conoscere i documenti necessari per confermare che sei una persona reale. I documenti necessari per inviare denaro con Western Union variano a seconda della quantità di denaro che si sta inviando e della destinazione del denaro. In questo articolo, esamineremo i documenti necessari per inviare denaro con Western Union.

Che documenti servono per mandare soldi con Western Union?

Quando si invia denaro con Western Union, è necessario fornire alcuni documenti per confermare la tua identità. I documenti necessari per inviare denaro con Western Union dipendono dal paese di origine e dal paese di destinazione. In generale, i documenti necessari per inviare denaro con Western Union includono la prova della tua identità e la prova del tuo indirizzo. In primo luogo, devi fornire un documento di identità valido. Il documento di identità valido può essere un passaporto, una patente di guida o una carta d’identità. I documenti devono essere emessi dal governo e devono essere ancora validi. In secondo luogo, devi fornire una prova dell’indirizzo. La prova dell’indirizzo può essere una bolletta di servizio, una bolletta di una carta di credito o un estratto conto bancario. La bolletta deve essere emessa entro i sei mesi precedenti.

Documenti aggiuntivi per inviare grandi somme di denaro con Western Union

Se si invia una somma di denaro superiore a una certa soglia, è necessario fornire ulteriori documenti per confermare la tua identità. La soglia può variare a seconda del paese di origine e del paese di destinazione. In primo luogo, devi fornire una prova di reddito. La prova di reddito può essere una busta paga, un estratto conto bancario o una dichiarazione dei redditi. In secondo luogo, devi fornire una prova di occupazione. La prova di occupazione può essere una lettera dell’impiegatore, una copia dei documenti dell’azienda o una dichiarazione dei redditi dell’azienda.

Documenti aggiuntivi per inviare denaro a determinati paesi con Western Union

Se si invia denaro a determinati paesi, è necessario fornire ulteriori documenti per confermare la tua identità. I documenti aggiuntivi possono variare a seconda del paese di destinazione. In primo luogo, alcuni paesi richiedono una prova della relazione con il destinatario. La prova della relazione può essere una lettera di referenza, un documento di identità del destinatario o una prova di parentela. In secondo luogo, alcuni paesi richiedono una copia del passaporto del destinatario. La copia del passaporto deve essere autenticata dal governo.

Conclusione

Inviare denaro con Western Union può essere un modo veloce e semplice per soddisfare le esigenze finanziarie di una persona speciale nella tua vita. Tuttavia, è necessario fornire alcuni documenti per confermare la tua identità. I documenti necessari per inviare denaro con Western Union variano a seconda della quantità di denaro che si sta inviando e della destinazione del denaro. Se si invia una somma di denaro superiore a una certa soglia, è necessario fornire ulteriori documenti, come una prova di reddito o una prova della relazione con il destinatario. Se si invia denaro a determinati paesi, è anche necessario fornire ulteriori documenti. Si consiglia di contattare il proprio agente Western Union per conoscere i documenti necessari per inviare denaro con Western Union.