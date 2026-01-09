Domanda Eccezionale per il Btp Green e il Btp a 7 Anni: Il Tesoro Italiano Brilla nel Mercato Finanzario

Il recente collocamento di titoli di Stato da parte del Tesoro italiano ha suscitato un interesse straordinario, con una domanda complessiva che ha superato i 265 miliardi di euro.

Questa emissione dual tranche include un nuovo Btp a 7 anni e la riapertura del Btp Green, destinato a sostenere progetti ecologici e sostenibili. I risultati sono stati resi noti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, confermando un trend positivo per il mercato dei titoli di Stato italiani.

Dettagli sull’emissione del nuovo Btp a 7 anni

Il nuovo Btp presenta una scadenza fissata per il 15 marzo 2033 e un tasso d’interesse annuo del 3,15%, suddiviso in due cedole semestrali. L’importo complessivo emesso ammonta a 15 miliardi di euro, a fronte di una richiesta che ha raggiunto i 150 miliardi di euro. Questo collocamento è avvenuto a un prezzo di 99,901, corrispondente a un rendimento annuo lordo all’emissione del 3,191%.

Il ruolo del sindacato nella collocazione

Per il collocamento di questo titolo, è stato creato un sindacato composto da sei principali gestori, tra cui Banca Monte dei Paschi di Siena, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley e NatWest. Questi istituti hanno collaborato per garantire il successo dell’emissione, supportati da specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager, dimostrando un forte interesse da parte degli investitori.

Focus sul Btp Green

Il Btp Green, con scadenza fissata per il 30 aprile 2046, ha suscitato un notevole interesse tra gli investitori. Questo titolo offre un tasso d’interesse annuo del 4,10%, erogato in due cedole semestrali. L’importo complessivo emesso per il Btp Green è stato di 5 miliardi di euro, mentre la domanda ha superato i 115 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato a un prezzo di 99,778, corrispondente a un rendimento lordo all’emissione del 4,158%.

Importanza del Btp Green nel panorama economico

Il crescente interesse per i titoli verdi rappresenta un segnale positivo, evidenziando l’impegno degli investitori verso pratiche più sostenibili. Questi strumenti non solo offrono rendimenti, ma sono anche finalizzati a finanziare progetti che hanno un impatto positivo sull’ambiente. In un contesto di crescente attenzione globale verso la sostenibilità, il Btp Green si configura come un’opportunità per gli investitori di allineare i propri portafogli con i valori ecologici.

Andamento dello spread e dei rendimenti

Il mercato obbligazionario ha mostrato segni di stabilità, con lo spread tra Btp e Bund che è sceso sotto i 65 punti base, chiudendo a 64,6 punti, un livello che non si registrava dal 2008. Questo calo dello spread è indicativo di una maggiore fiducia da parte degli investitori nei confronti dei titoli di Stato italiani. Anche il rendimento del Btp ha mostrato una lieve diminuzione, attestandosi al 3,5%, mentre quello del Bund tedesco è salito a 2,86%.

Il regolamento delle operazioni di emissione è previsto per il 15 gennaio prossimo, e il Ministero ha già anticipato la programmazione di ulteriori aste per il futuro, tra cui la prima tranche del Btp a 3 anni, con scadenza il 15 marzo , per un importo massimo di 4 miliardi di euro.