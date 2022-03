Dove acquistare NFT nel 2022: 20 marketplace

Dai meme agli oggetti da collezione artistici e sportivi, ecco dove trovare la tua correzione NFT.

Il mondo degli NFT ha continuato a esplodere sin dalla vendita record di $ 69 milioni di un collage digitale da parte dell’artista cripto Beeple nel 2021.

I grandi nomi della TV, dello sport e della musica continuano a entrare nella tendenza: basta guardare Mila Kunis, Tom Brady e John Legend, che hanno tutti aziende che stanno massimizzando la tecnologia NFT. Questo abbastanza può far sì che le persone vogliano comprarne uno per se stessi.

Se sei ancora un po ‘confuso sulla comprensione delle NFT, ciò che devi sapere è che le NFT sono unità di dati (codice univoco) che forniscono un record sicuro di proprietà su un’infrastruttura blockchain (esempi sono Ethereum o Solana).

Gli NFT, che stanno per token non fungibili, sono spesso associati a una risorsa digitale come un’immagine o un video che vive su una blockchain. Alcuni progetti NFT che potresti riconoscere sono CryptoPunks o Bored Ape Yacht Club.

Gli NFT non possono essere copiati o modificati, quindi possono essere utilizzati per tenere traccia della proprietà di proprietà che non possono essere replicate, come i diritti su un’immagine. Questa tecnologia viene applicata all’acquisto di arte digitale, musica e momenti sportivi.

Di seguito, abbiamo compilato un elenco dei primi 20 posti in cui è possibile acquistare NFT.

Come acquistare NFT

Oggi, la maggior parte degli NFT viene acquistata con ether (ETH), la valuta nativa della rete Ethereum, che può essere convertita da dollari USA su scambi come Coinbase, Kraken e Gemini.

A differenza del bitcoin, che funziona principalmente come rete di pagamento e criptovaluta, le reti blockchain come Ethereum e Solana consentono agli utenti di creare app in grado di archiviare dati personali e impostare regole per transazioni finanziarie complesse.

Questi sono chiamati contratti intelligenti, che sono contratti digitali memorizzati su una blockchain che vengono eseguiti automaticamente quando vengono soddisfatte determinate condizioni, come quando un NFT trasferisce la proprietà e l’artista originale riceve royalties. Per acquistare NFT, dovrai stabilire un portafoglio digitale per archiviare la tua criptovaluta. Gli esempi includono Gemini, Metamask, Binance e Coinbase, che puoi collegare al mercato in cui prevedi di acquistare NFT come in uno dei mercati seguenti.

Gli NFT sono spesso venduti attraverso un sistema di aste in cui farai un’offerta per l’NFT. Alcuni siti come OpenSea offrono un’opzione per acquistare l’NFT ora a un prezzo fisso.

Dove acquistare NFT

Quanto velocemente sta crescendo il mercato? La ricerca pubblicata nel gennaio 2022 da Emergen Research mostra che la dimensione del mercato globale NFT dovrebbe raggiungere oltre $ 3,5 trilioni nel 2030 – la dimensione del mercato ha raggiunto $ 340 milioni nel 2020, per confronto. Tuttavia, ci sono state più segnalazioni di furti e frodi. Le commissioni e le commissioni variano ampiamente e l’elettricità necessaria per gestire la rete Ethereum è una fonte di massicce emissioni di carbonio. Coloro che entrano nel mercato dovrebbero farlo con gli occhi ben aperti, comprendendo che è importante valutare i mercati, comprese le FAQ e i termini di servizio occasionalmente poco appariscenti, con controllo.

Tenendo a mente tutto ciò, se ti stai chiedendo da dove iniziare, ecco uno sguardo a 20 mercati e cosa offrono acquirenti e venditori.

Crypto.com

Il mercato NFT di Crypto.com consente agli utenti di acquistare e vendere oggetti da collezione digitali di marchi, celebrità e artisti come Snoop Dogg, Aston Martin e UFC. Gli acquisti possono essere effettuati con una carta di credito o di debito, il saldo del tuo account su Crypto.com o con Crypto.com Pay, utilizzando l’app o un portafoglio come Metamask o WalletConnect che supporta i token ERC20.

Ubicazione: Singapore

Categoria: Arte digitale, oggetti da collezione

SuperRare

SuperRare è un mercato peer-to-peer per l’acquisto e la vendita di opere d’arte digitali a edizione singola. Una piastrella di finestre simile a un profilo Instagram mostra arte, prezzi di listino, prezzi di vendita e aste a tempo. Il sito ospita una selezione curata di artisti e marchi e ha caratteristiche come un feed sociale attivo, un calendario delle prossime mostre e una pagina editoriale con profili e dichiarazioni degli artisti. Tutte le transazioni vengono effettuate utilizzando ether, la criptovaluta nativa della rete Ethereum.

Località: Newark, Delaware

Categoria: Arte digitale

Foundation

Lanciata nel febbraio 2021, la Foundation ha ospitato le vendite NFT del meme virale su Internet Nyan Cat, Pak’s Finite e il lavoro di creatori come Nadya Tolokonnikova e Edward Snowden delle Pussy Riot. Il lavoro dei creatori è organizzato in una griglia di carte, con aste di tendenza nella parte superiore della pagina seguite da artisti in primo piano. Le opere sono elencate a un prezzo di riserva e le offerte possono essere piazzate per 24 ore, con un’estensione di 15 minuti se le offerte vengono piazzate negli ultimi 15 minuti. La piattaforma è costruita su Ethereum.

Ubicazione: San Francisco, California, Stati Uniti

Categoria: Arte digitale

Mintable

Sostenuto da Time Ventures di proprietà di Marc Benioff e dall’investitore miliardario Mark Cuban, Mintable è un mercato a due facce per l’acquisto e la vendita di NFT che assomiglia a eBay. Costruito sulle blockchain di Ethereum e Zilliqa, il sito è integrato con MetaMask, dove gli acquirenti possono impostare portafogli crittografici. I creatori hanno la possibilità di coniare NFT “senza gas” gratuiti, serie stampabili a breve tiratura o articoli tradizionali basati su transazioni. Dopo aver impostato i profili e caricato i portafogli, gli acquirenti possono acquistare oggetti in vendita o fare offerte alle aste, con i vincitori avvisati via e-mail.

Località: Singapore

Categorie: Arte digitale, fotografia, video, giochi, modelli, nomi di dominio

OpenSea

Fondata nel 2017 dal team di sviluppo software di Devin Finzer e Alex Atallah, OpenSea afferma sul suo sito web di essere “il primo e più grande mercato NFT”. A Sul mercato, che è filtrabile per prezzo e rarità, puoi trovare di tutto, dagli immobili virtuali ai loop sonori di The Weeknd. Una scheda delle statistiche, quasi come un ticker azionario, classifica i venditori in base al volume, al prezzo medio di vendita e al numero di attività vendute. OpenSea supporta le blockchain di Ethereum, Polygon e Klatyn. Gli acquirenti possono acquistare NFT a prezzo fisso direttamente dai venditori o fare offerte su NFT nelle aste, con un record di offerta memorizzato nel profilo dell’utente.

Località: New York, New York

Categorie: Arte digitale, musica, giochi, nomi di dominio, mondi virtuali, sport, oggetti da collezione

NBA Top Shot

Lanciato come beta da DapperLabs all’inizio del 2020, i fan possono raccogliere e scambiare “momenti” digitali con licenza NBA e WNBA su NBA Top Shot. Rilasciati in set in edizione limitata o disponibili attraverso il commercio aperto sul mercato più ampio, i momenti presentano video highlights, statistiche dei giocatori e punteggi dei box. I collezionisti possono visualizzare collezioni curate, seguire le loro squadre preferite e scambiare risorse protette sulla blockchain di Flow.

Località: Vancouver, Canada

Categoria: Oggetti da collezione sportivi

Axie Infinity

Progettato dalla startup vietnamita Sky Mavis, Axie Infinity è un videogioco ispirato ai Pokémon, in cui i giocatori raccolgono animali dei cartoni animati, combattono altri giocatori e costruiscono regni agricoli. I personaggi e i terreni sono crittografati come NFT, che possono essere acquistati sul mercato online.

Località: Ho Chi Minh City, Vietnam

Categoria: Videogioco

Sorare

Sorare è un campionato di fantacalcio basato su criptovaluta in cui gli utenti possono raccogliere carte giocatore come NFT e quindi utilizzarle nelle competizioni online. Il sito ha più di 200 club con licenza, comprese le squadre della Major League Soccer, e tutte le transazioni vengono effettuate in Ethereum. Sebbene gli utenti possano partecipare alla lega fantasy acquistando giocatori digitali a basso costo, gli esclusivi oggetti da collezione NFT superano gli altri attraverso moltiplicatori di punteggio.

Sede: Parigi, Francia

Categoria: Oggetti da collezione sportivi

Venly

Il mercato NFT peer-to-peer di Venly consente agli utenti di creare, acquistare e vendere personaggi di gioco, armi e oggetti da collezione senza doversi preoccupare di ottenere prima la criptovaluta. Gli utenti possono collegare i loro account a portafogli digitali per acquistare e vendere risorse da giochi blockchain, come The Sandbox e Vulcan Verse. Venly pubblicizza di essere il primo mercato indipendente dalla blockchain e consente pagamenti in dollari USA tramite PayPal.

Sede: Anversa, Belgio

Categoria: Videogiochi, metaverso

Nifty Gateway

Nifty Gateway è un mercato centralizzato in dollari USA che lavora con artisti e marchi per creare Nifties – un termine di marca per NFT. Le vendite sono strutturate attorno a “gocce”, in cui le collezioni sono rese disponibili per un periodo di tempo limitato. Dopo che un drop termina o un’opera d’arte si esaurisce, Nifties può essere rivenduto attraverso il mercato peer-to-peer del sito. Nifty Gateway ha presentato lavori di artisti e marchi come Beeple, BD White, Cam Hicks, Forbes e Playboy. Ora di proprietà dello scambio di criptovaluta, Gemini, Nifty Gateway opera ad alto volume e include una pagina di scoperta e un registro delle attività a livello di sito.

Ubicazione: San Francisco, California, Stati Uniti

Categoria: Arte digitale, oggetti da collezione

ZORA

Zora è una casa d’aste decentralizzata con un manifesto apertamente attivista: aiutare gli artisti a riconquistare il valore che etichette, gallerie e grandi marchi hanno tradizionalmente preso come commissione per il servizio e la distribuzione. Gli acquirenti possono trovare musica, video, immagini, GIF e NFT di testo in vendita attraverso portafogli Ethereum collegati come WalletConnect e Coinbase. Oltre a fungere da marketplace, Zora è un protocollo open source, costruito sullo standard più comune per gli NFT, chiamato ERC-721. I creatori possono acquistare e rivendere NFT ovunque si integri con il protocollo e specificare le percentuali di royalty per le vendite secondarie.

Località: Los Angeles, California

Categoria: Arte digitale

Decentraland

Auto-brandizzato sulla sua homepage come “il primo mondo virtuale in assoluto di proprietà degli utenti”, Decentraland funziona come un mercato autonomo in cui gli utenti possono acquistare e vendere terreni, proprietà, abbigliamento avatar e nomi registrati sul libro mastro di Ethereum. MANA è il token di criptovaluta ERC20 fungibile di Decentraland. MANA viene bruciato, o speso, in cambio di pacchi LAND.

Località: Pechino, Cina

Categoria: Videogiochi, metaverso

Rarible

Rarible è un mercato NFT in cui gli utenti possono coniare, acquistare e vendere oggetti da collezione digitali che vanno dalle GIF di orsi gommosi a video animati che commemorano pietre miliari dello sport come l’imbattuto record di 50-0 del pugile Floyd Mayweather Jr. Il layout è simile a Spotify, con una pila scorrevole di colonne con top seller, collezioni calde e aste dal vivo. Un token di governance noto come RARI consente agli acquirenti e ai venditori più attivi di votare per gli aggiornamenti della piattaforma e partecipare alle decisioni di moderazione.

Località: Wilmington, Delaware

Categorie: Arte digitale, fotografia, musica, giochi, metaverso, meme

The Sandbox

The Sandbox è un videogioco in cui i giocatori possono monetizzare le esperienze attraverso la blockchain di Ethereum. Una criptovaluta nota come SAND funziona come commissione di utilizzo del gioco e token di utilità. Un mercato basato sul web consente agli utenti di caricare, pubblicare e vendere creazioni realizzate in VoxEdit, un pacchetto di modellazione voxel 3D, come NFT. Le creazioni acquistate o sviluppate utilizzando l’editor possono essere posizionate su appezzamenti di terreno, alterando così le meccaniche di gioco attraverso comportamenti scriptati.

Località: San Francisco, California

Categoria: Videogiochi, metaverso

MakersPlace

MakersPlace è una galleria di opere d’arte digitali stilizzate attorno a collezioni e profili dei creatori. Ogni pezzo viene emesso e firmato dal creatore e permanentemente registrato e verificato attraverso la blockchain. Il sito include profili dettagliati degli artisti e il lavoro può essere acquistato tramite aste digitali o vendite a prezzo fisso, utilizzando ether o una carta di credito standard.

Località: San Francisco, California

Categoria: Arte digitale, realtà virtuale, cortometraggio, animazione in movimento

Zeptagram

Fondato a Stoccolma da Christina Löwenström e Johan Forsman Löwenström, Zeptagram consente ai musicisti di tokenizzare brani come NFT e vendere una parte dei diritti di proprietà a fan e investitori. Attraverso contratti intelligenti, i musicisti e i loro sostenitori ricevono royalties sulle vendite secondarie. La società ha sviluppato una propria valuta, Zeptacoin, che viene utilizzata per il pagamento delle royalties e il trading dei diritti musicali sulla piattaforma.

Località: Stoccolma, Svezia

Categoria: Musica, arte, giochi, fotografia, video

Valuables

Una piattaforma progettata da Cent, Valuables consente alle persone di mettere all’asta i loro tweet per il pagamento in ether. Gli acquirenti possono fare offerte inserendo l’URL del tweet o l’handle dell’utente in una barra di ricerca. Le offerte minime partono da $ 1 a meno che il venditore non abbia impostato un prezzo di riserva. Dopo aver fatto un’offerta, l’acquirente viene indirizzato al tweet del venditore, dove può far sapere all’utente di aver fatto un’offerta. Questo è il sito in cui il CEO di Twitter Jack Dorsey ha venduto il suo primo tweet autografato per $ 2,9 milioni.

Località: San Francisco, California

Categoria: Tweet

Thetadrop

ThetaDrop è un mercato NFT alimentato dalla blockchain di video e intrattenimento Theta Network, definendosi “veloce, economico, verde”. ThetaDrop incorpora lo streaming live durante le aste e i drop NFT, insieme ai tie-in alle trasmissioni televisive e via cavo in diretta. È stato lanciato con il World Poker Tour.

Ubicazione: San Jose, California, Stati Uniti

Categoria: Arte digitale, immagini, musica

Async Art

Async consente agli utenti di creare e raccogliere NFT interattivi. Async Art consente agli artisti di tokenizzare i singoli livelli della loro arte, che si tratti di audio, video o foto. Quando un artista conia arte programmabile, distribuisce le istruzioni su come dovrebbe essere reso il suo supporto finito.

Ubicazione: San Francisco, California, Stati Uniti

Categoria: Arte digitale, musica, video

KnownOrigin

KnownOrigin è un mercato NFT guidato da artisti per l’arte digitale rara che consente sia ai collezionisti che agli artisti di scambiare la loro arte NFT sulla blockchain di Ethereum.

Ubicazione: Manchester, Regno Unito

Categoria: Arte digitale