Drops: cos’è e come funziona

Drops è una piattaforma che offre prestiti per token non fungibili (NFT) e risorse finanziarie decentralizzate (DeFi), sbloccando il valore aggiunto con attività inattive e portando scalabilità e utilità alle NFT.

Utilizzando l’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) Drops, i clienti possono utilizzare qualsiasi risorsa per costruire un pool di prestiti in modo illimitato, senza la necessità di approvazione.

Attraverso il protocollo, gli utenti possono sfruttare i loro token DeFi inattivi e NFT per garantire prestiti trustless e guadagnare rendimenti aggiuntivi sfruttando le loro risorse.

In generale, il protocollo guidato dalla comunità, che è diventato operativo il 14 luglio 2021, consente di utilizzare qualsiasi forma di asset come garanzia, che vanno dagli oggetti metaverse ai NFT finanziari e ai token DeFi.

Finora, oltre $ 7 milioni sono stati prestati sul mercato utilizzando la piattaforma di prestiti senza autorizzazione protocolli creata dagli sviluppatori del gioco NFT Node Runners e fondata da Darius Kazlovskis.

Gli utenti del protocollo possono beneficiare delle seguenti funzionalità:

Sfruttare NFT inattivi e token DeFi per ottenere prestiti e guadagnare rendimenti extra.

Approfitta dei pool di prestito del protocollo Drops per consentire a qualsiasi tipo di NFT di essere utilizzato come garanzia.

Il protocollo DROPS DAO ha un proprio token di governance nativo per l’ecosistema Drops, il token Drops Ownership Power (DOP) consente agli utenti di votare sulla raccolta e la distribuzione di DOP come modello di governance ibrido.

Perché i mutuatari di criptovalute usano Drops?

Dato che DeFi, NFT e il metaverso sono attualmente tre delle applicazioni più discusse basate sulla tecnologia blockchain, Drops è emerso, creando una comunità e un’infrastruttura attorno ai prestiti NFT.

Drops consente ai proprietari di NFT di trovare una nuova utilità finanziaria per i loro oggetti da collezione digitali che illustra come possono essere utilizzati per promuovere l’espansione della DeFi in futuro.

Per raggiungere questo obiettivo, Drops cerca di combinare funzionalità come token di liquidità, staking e yield farming al fine di stabilire una finanza decentralizzata unica in cui gli NFT svolgono un ruolo significativo. Il protocollo Drops è basato sulla soluzione di ridimensionamento di secondo livello Polygon ed è progettato specificamente per le risorse NFT.

Nota: Il concetto della piattaforma è quello di sfruttare gli NFT per produrre più valore allo stesso modo dei token DeFi, tramite rendimento o garanzia. Dal momento che le NFT si stanno sviluppando per includere nuovi casi d’uso a valore aggiunto, come l’erogazione di prestiti e prestiti, nonché il funzionamento come garanzie.

Drops prevede di accettare token di governance dai principali progetti NFT come garanzia in futuro, ma per ora abbiamo elencato alcuni dei vantaggi dei prestiti Drops NFT:

Come pioniere nel settore specializzato, Drops NFT fornisce servizi di finanziamento ai proprietari e agli investitori NFT sotto forma di caveau, staking, yield farming;

Le piattaforme mirano ad ampliare il pubblico per creatori e proprietari di risorse digitali, nonché ad aumentare il valore monetario delle NFT che possiedono;

Gli utenti possono fornire liquidità tramite l’uso di token supportati in cambio di un tasso di rendimento variabile, nonché prendere in prestito attraverso prestiti sovra-garantiti;

Drops è una piattaforma di prestiti senza autorizzazione per le attività NFT che consente a qualsiasi collezione NFT di avere un proprio pool di prestiti;

Gli utenti possono fornire token non fungibili al pool come garanzia e ottenere prestiti istantanei poiché non vi è alcuna corrispondenza con il prestatore poiché un oracolo NFT determina il valore minimo.

Dal lancio della piattaforma, ha anche raggiunto le seguenti pietre miliari:

2,5 milioni in Total value locked (TVL);

Lanciato un prestito fungibile Mainnet;

ha ricevuto il sostegno di un gran numero di investitori commerciali e privati;

Partnership stabilite con più organizzazioni blockchain leader come Polygon ed Enjin;

Lanciato un NFT Loans Testnet.

Elimina i prodotti chiave

In generale, Drops ha quattro prodotti principali per offrire un nuovo mezzo di utilità finanziaria per gli NFT:

Utilizzare NFT per i prestiti; Trasformare le attività in rendimento attivo; Prendere in prestito contro i token DeFi e NFT; Token DOP e governance.

1. Utilizzare gli NFT per i prestiti

I pool di prestiti NFT senza autorizzazione di Drops ti consentono di mettere giù i tuoi NFT come garanzia e ottenere l’accesso immediato a un prestito senza fiducia senza dover trattare con un prestatore o attendere l’approvazione, permettendoti di iniziare subito.

2. Trasforma le attività in rendimento attivo

Con Drops, puoi sfruttare le tue attività inattive prestando monete stabili e token di governance a pool di prestiti fungibili o NFT per rendimenti gratificanti.

Inoltre, gli utenti possono guadagnare denaro anche mentre la loro collezione non è in mostra oltre a migliorare il loro flusso di cassa stipulando prestiti rapidi.

3. Prendi in prestito contro i token DeFi e NFT

Per mitigare il costo opportunità associato alla detenzione di token di governance o liquidità, Drops li fornisce come garanzia per prestiti a breve termine, generando di conseguenza rendimenti e ricompense sostanziali.

Inoltre, utilizzando qualsiasi NFT compatibile come garanzia, gli utenti possono prendere in prestito fino all’80% del valore del loro bene, come determinato dal prezzo minimo.

L’utilizzo della funzione di prestito nel protocollo ha il potenziale per portare alla liquidazione delle garanzie; tuttavia, gli utenti sono informati dei rapporti e delle restrizioni delle garanzie, che devono essere seguite per evitare che la garanzia venga liquidata.

4. Token DOP e governance

Il token Drops Ownership Power (DOP) aiuterà a dirigere il futuro della piattaforma Drops. Il token aveva la sua offerta DEX iniziale (IDO) su Polkastarter ed è ora elencato sulle principali piattaforme di trading di criptovaluta Uniswap, MEXC Global e Gate.io.

I token DOP sono impiegati per gestire la procedura di prestito e impostare le fasce di prezzo per le NFT accettabili per la soluzione NFT a margine.

Data la difficoltà di attuare il protocollo nel suo complesso, il voto on-chain è diviso in due categorie:

Elimina il token Ownership Power (DOP)

Il token di governance per Drops DAO, DOP ha l’autorità di allocare incentivi di liquidità tra i pool di prestiti e di prendere decisioni sul futuro del protocollo.

Attualmente, DOP viene utilizzato principalmente per due scopi: voto e picchettamento. Gli utenti devono bloccare DOP e ottenere DOP (veDOP) per potersi impegnare in processi di voto e staking.

Voto-deposito a garanzia DOP (veDOP)

Vote-escrow DOP è un token non trasferibile che può essere ottenuto solo tramite il blocco DOP. Quando il blocco è attivato, viene creato un NFT che riflette la posizione veDOP. veDOP è semplicemente DOP bloccato per un periodo di tempo, e più a lungo l’utente blocca DOP per, più veDOP viene ricevuto.

La durata del lock-up è determinata dall’utente, con un massimo di 4 anni. Un veDOP è previsto per 1 DOP che è stato bloccato per quattro anni.

Nota: Vale la pena ricordare che un totale di 2.420.000 token DOP (16,1% di offerta) saranno distribuiti in tutti i mercati degli asset come incentivi di liquidità per un periodo di cinque anni.

Come funzionano i prestiti Drops NFT?

Tutto sommato, ci sono quattro passaggi coinvolti quando si tratta di come funzionano i prestiti Drops NFT:

Seleziona il pool di prestiti: Seleziona un pool di prestiti esistente che accetterà il tuo NFT come garanzia.

Fornire NFT come garanzia: Il valore della garanzia è stabilito dall’oracolo NFT Floor Time Weighted Average Price (TWAP).

Prendi in prestito contro gli NFT: Fino al 30% del collaterale NFT può essere preso in prestito istantaneamente dagli utenti. Gestisci il tuo credito: Gli utenti non devono superare il loro limite di prestito al fine di impedire la liquidazione di NFT.

Gli utenti devono innanzitutto scegliere se unirsi a un pool esistente o crearne uno proprio; successivamente, devono decidere se prestare fornendo liquidità o prendere in prestito utilizzando il loro NFT come garanzia per garantire un prestito, come dettagliato di seguito.

Creare o partecipare a pool di prestiti: Gli utenti di Drops possono unirsi a un pool di prestiti esistente che corrisponde alle loro esigenze, oppure possono crearne uno proprio decidendo quali NFT accettare e quanto sono disposti a prestare contro di loro.

Prestare: Coloro che utilizzano il protocollo e forniscono liquidità a un pool di prestiti di loro scelta possono guadagnare un bel ritorno sulle loro risorse crittografiche e NFT.

Prestare: Gli utenti possono utilizzare qualsiasi NFT compatibile come garanzia per prendere in prestito fino all’80% del valore dell’attività, possono anche ottenere un rapido prestito senza autorizzazione dal pool Drops con fino al 30% delle garanzie NFT prese in prestito istantaneamente.

Abbassa le commissioni

A parte le commissioni di transazione blockchain per la rete che stai utilizzando, interagire con il protocollo Drops Loans è completamente gratuito.

Drops fornisce transazioni senza gas e un’esperienza utente senza soluzione di continuità attraverso l’uso della piattaforma Layer-2 Polygon e una partnership con Biconomy, consentendo un coinvolgimento equo per tutti i partecipanti all’ecosistema.

Oracolo dei prezzi NFT

Affinché i prestiti permissionless funzionino correttamente su Drops, è necessario utilizzare un oracolo di prezzo NFT per calcolare il valore degli NFT.

Per cominciare, il valore degli NFT consegnati sarà determinato dal prezzo minimo della collezione – a volte indicato anche come “price floor” come punto di partenza che significa il prezzo più basso, piuttosto che il prezzo medio, al quale è possibile acquistare un NFT. Successivamente, in futuro saranno introdotti premi a seconda delle caratteristiche rare.

L’oracolo del prezzo minimo NFT si basa sull’infrastruttura Chainlink, consentendo a chiunque di diventare un operatore di nodi.

Gocce che depositano e guadagnano

Deposito su Gocce

Vai su https://drops.co/loans/ e connettiti alla dApp Di Drops Loans utilizzando il tuo portafoglio per effettuare un deposito. Scegli l’asset che intendi depositare dalla colonna ‘Offerta’ e poi cliccaci sopra.

Sarai in grado di vedere il tuo deposito sulla dashboard dopo che la transazione è stata confermata sulla blockchain e inizierà immediatamente a guadagnare interessi.

Inoltre, non ci sono limiti all’importo di un bene che può essere inserito nel protocollo, sia in termini di quantità minime che massime.

Guadagnare interessi su Drops

Per il periodo di tempo in cui il protocollo è puntato, i depositanti in Drops Loans otterranno automaticamente un rendimento a tasso di interesse variabile sulle loro attività. Sia l’offerta che la domanda hanno un’influenza su questo tasso di interesse, che viene calcolato utilizzando un algoritmo.

Nella colonna “Fornitura” della dashboard, è possibile visualizzare il tasso di rendimento corrente che un determinato asset sta pagando.

Prelevare su Gocce

Per prelevare i fondi depositati, fai clic sull’asset nella colonna “Fornitura“, quindi scegli l’opzione “Preleva” dalla scheda. Successivamente, è possibile inserire l’importo dell’asset che si desidera prelevare e confermare la transazione.

Inoltre, puoi richiedere il tuo DOP accumulato facendo clic sul pulsante “Richiedi X DOP” nella finestra pop-up e firmando la transazione.

Se, d’altra parte, non si desidera più che un determinato bene venga utilizzato come garanzia, è sufficiente individuare l’articolo nella colonna “Fornitura” e capovolgere l’interruttore collaterale in posizione “off“. Nella finestra pop-up che appare, scegli “Esci dal mercato” per completare la transazione.

Drops Lending Pools

La strategia di prestito Drops si basa su pool di prestiti, che includono attività che possono essere utilizzate come garanzie e token che possono essere presi in prestito.

Non appena un utente fornisce risorse, l’oracolo del prezzo NFT determina il valore collaterale e in base al tipo di attività; l’utente può essere in grado di prendere in prestito fino al 50% del suo valore.

Gli istituti di credito possono scegliere a quali collezioni NFT specifiche desiderano essere esposte impiegando pool isolati, che consentono loro di gestire meglio il rischio.

I prestiti non hanno date di scadenza e possono continuare ad essere solvibili fino a quando l’utente non prende in prestito più dell’importo massimo del prestito. Utilizzando il tasso di utilizzo dell’asset come punto di partenza, viene utilizzato un algoritmo per determinare i tassi di interesse.

Gocce dTokens

Drops offre dTokens in cambio di risorse fungibili che l’utente fornisce. In qualsiasi momento, le attività sottostanti di dTokens possono essere riscattate per i token ERC20 che rappresentano.

dTokens può essere rimborsato a un tasso di cambio (in relazione all’attività sottostante) a seconda degli interessi ricevuti sull’attività sottostante con il passare del tempo.

Gocce dNFTs

Come compensazione per la fornitura di NFT, Drops fornisce ai clienti dNFT in cambio, che sono token ERC721 che possono essere scambiati in qualsiasi momento per le attività sottostanti che rappresentano. I dNFT, rispetto ai dToken, non hanno alcun interesse e possono essere utilizzati solo come garanzia.

Liquidazioni su Gocce

Le liquidazioni su Drops Loans garantiscono che un prestito possa essere rimborsato in tutte le situazioni, anche in posizione ad alto rischio, vendendo la garanzia utilizzata come garanzia.

Ogni volta che il debito di un mutuatario viene liquidato, una percentuale del debito viene restituita e una tassa di liquidazione viene aggiunta all’importo totale del debito che è stato pagato.

Drops ha anche una sanzione di liquidazione che può essere aggiornata tramite governance DOP in qualsiasi momento.

Drops è sicuro?

Il team di Drops ha una vasta esperienza sia nello sviluppo del prodotto che nel marketing, con la maggior parte del team che lavora nello spazio criptovaluta dall’inizio del 2017, con competenze sia nello sviluppo di software blockchain che non crittografico.

Inoltre, la piattaforma è cresciuta in credibilità grazie al sostegno di attori chiave del mercato, come Polygon, Enjin, Attrace e Bridge. Drops ha anche visto investimenti da parte di investitori su larga scala come Maxim Blagov, CEO di Enjin, e Joseph Delong, CTO di SushiSwap.

Detto questo, il protocollo Drops Loans, come qualsiasi protocollo decentralizzato, presenta rischi intrinseci. Questo copre il rischio di un bug nel codice del protocollo che influisce sui contratti intelligenti, tuttavia, Drops adotta le misure necessarie per prevenirlo, come intraprendere audit di terze parti per mitigare questo rischio. Ad esempio, il protocollo Drops ha completato un rapporto di audit dei contratti intelligenti [PDF] con PeckShield al fine di ridurre la probabilità di un bug.

Gli utenti devono anche essere consapevoli che esiste anche un rischio di liquidazione delle garanzie quando si utilizza la funzione di prestito del protocollo; tuttavia, agli utenti vengono forniti chiari rapporti di garanzia e limiti che devono essere seguiti per evitare la liquidazione delle garanzie.

Assistenza clienti

Il team di Drops DAO ha canali di social media che possono essere utilizzati per trovare informazioni su:

Discordia;

Telegramma;

Cinguettare.

Inoltre, il blog ufficiale di Drops DAO su Medium è una fonte utile per tutorial e aggiornamenti.

Pro e contro

Pro

Le transazioni senza gas come Drops non addebitano commissioni;

Piattaforma controllata con PeckShield;

I titolari possono utilizzare NFT, ottenere prestiti trustless e guadagnare rendimento;

Drops integra NFT e DeFi, creando una piattaforma che si concentra sugli asset NFT e sul loro utilizzo;

Qualsiasi NFT può essere utilizzato come garanzia.

Contro

Drops, come altri protocolli DeFi, presenta rischi come un bug del protocollo.

Considerazioni finali

Mentre gli NFT continuano a rivoluzionare la gestione delle risorse digitali, Drops è emersa come leader nel settore, fornendo un nuovo modo di archiviare le NFT mentre raccoglie i rendimenti. Per gli aspiranti artisti e designer digitali, la piattaforma funge da trampolino di lancio per il lancio delle rispettive carriere.

Tutto sommato, Drops si rivolge al mercato NFT che desidera ridurre i costi opportunità di possedere NFT pur avendo la capacità di ottenere liquidità senza vendere le proprie attività.

Domande frequenti su Drops

Cos’è Drops?

Drops è un pioniere nel fornire prestiti, caveau, staking e yield farming per i proprietari e gli investitori di NFT che forniscono loro l’utilità tanto necessaria. Gli utenti possono utilizzare i loro NFT inattivi per ottenere prestiti e guadagnare rendimento in tal modo, riducendo il costo opportunità di detenere NFT a lungo termine.

Quali sono le tariffe per utilizzare Drops?

Il protocollo Drops Loans non ha costi aggiuntivi diversi dalle commissioni di transazione blockchain addebitate dalla rete che stai utilizzando per interagire con esso.

Drops è sicuro?

Drops Loans è completamente controllato, dopo aver completato un audit di sicurezza dei contratti intelligenti con PeckShield. La piattaforma è anche supportata da investimenti di alcuni dei più grandi nomi nello spazio delle criptovalute.

Cos’è il token DOP?

Il token Drops Ownership Power (DOP) è al centro dell’intero ecosistema dei prestiti NFT; è l’utility token utilizzato per governare le principali caratteristiche della piattaforma Drops, come il protocollo di prestito e i pool di frazionamento.