Lo studio di Rebucci e colleghi mostra come gli spread sui CDS sovrani risolvono il puzzle della UIP a cinque anni nelle economie emergenti, portando la pendenza delle regressioni verso l'unità statistica.

La validità della parità dei tassi di interesse scoperti (UIP) a orizzonti temporali lunghi rimane un tema centrale per l’analisi dei cambi valutari. Mentre la teoria tende a reggere per le valute delle economie avanzate, il suo comportamento nei mercati emergenti è stato oggetto di dibattito aperto. Un recente working paper pubblicato dal National Bureau of Economic Research (NBER), identificato con il codice 36052 e datato November 2026, offre una risposta quantitativa rigorosa a questa incertezza.

Gli autori Alessandro Rebucci, Sinem Yagmur Toraman, Giorgio Valente e Nicolò Capirone dimostrano che la UIP non tiene nei mercati emergenti quando si considerano solo i differenziali dei tassi d’interesse nominali. La chiave per spiegare questo fallimento risiede nel rischio di credito sovrano. Attraverso l’analisi di curve dei rendimenti locali mensili a zero coupon, disponibili dal 2000 al 2025, lo studio evidenzia come l’integrazione delle variabili di rischio modifichi radicalmente i risultati econometrici.

La discrepanza tra G10 ed economie emergenti

L’indagine si concentra sulle regressioni UIP a lungo termine, specificamente alla scadenza quinquennale. I dati rivelano una divergenza netta tra i gruppi di paesi. Per le valute dei mercati emergenti, la pendenza delle regressioni risulta ben inferiore a uno. Al contrario, per le valute del gruppo G10, l’ipotesi nulla secondo cui la pendenza sia uguale all’unità non viene rifiutata statisticamente.

Questa asimmetria suggerisce che i modelli standard sottostimano sistematicamente il premio richiesto dagli investitori per detenere attività denominate in valute di economie meno stabili. Tuttavia, quando le regressioni vengono ampliate includendo gli spread dei Credit Default Swap (CDS) sovrani, il quadro cambia. La pendenza stimata sale fino a raggiungere valori statisticamente indistinguibili da uno per le valute a cambio fluttuante dei mercati emergenti.

Il ruolo della volatilità del rischio creditizio

La correzione apportata dagli spread CDS si rivela più efficace per quelle valute caratterizzate da una maggiore variabilità del rischio di credito. Questo risultato supporta un framework di pricing degli asset senza arbitraggio, utilizzato dagli autori per specificare le equazioni e interpretare i coefficienti. L’analisi empirica copre un campione comune dall’inizio del 2000 alla fine, periodo necessario per calcolare correttamente le differenze forward dei tassi di cambio a dieci anni entro la chiusura del dataset nel 2025.

Le stime panel per l’Equazione (1) mostrano chiaramente questa dinamica. Utilizzando errori standard robusti all’eteroschedasticità e all’autocorrelazione (HAC) secondo Driscoll e Kraay (1998), con bandwidth aggiornato da Lazarus, Lewis, Stock e Watson (2018), la significatività statistica emerge nettamente. I livelli di confidenza sono testati al 10%, 5% e 1%. Per i mercati emergenti, l’aggiunta del CDS sposta la stima verso la coerenza teorica, mentre per il G10 la relazione appare già stabile senza tale aggiustamento.

Persistenza reale e default risk

Ulteriori verifiche attraverso l’Equazione (3) confermano l’importanza del rischio di default in contesti dove il tasso di cambio reale è altamente persistente. La variabile dipendente misura la variazione cumulativa logaritmica del tasso di cambio nominale bilaterale contro il dollaro USA su orizzonte quinquennale. Il differenziale degli interessi considera il compounded rate a cinque anni, confrontando i tassi locali con quelli USD.

Lo spread CDS è trasformato in termini logaritmici per allinearsi alle altre variabili. I risultati indicano che una specifica inclusione del premio per il rischio sovrano consente di riconciliare le osservazioni empiriche con le previsioni teoriche della UIP a lungo termine. Questi findings si collegano a studi precedenti sui mercati emergenti e validano, in parte, analisi condotte sulle valute del G3 nel periodo storico compreso tra il 1983 e il 2022.

Per gli operatori di mercato e gli analisti macroeconomici, la conseguenza pratica è immediata: qualsiasi modello di previsione valutaria a medio-lungo termine per le economie emergenti deve incorporare esplicitamente i costi di copertura del rischio sovrano. Ignorare gli spread CDS porta a sottovalutare sistematicamente il rendimento atteso corretto per il rischio, distorcendo le decisioni di allocazione del capitale internazionale e le strategie di hedging contro la volatilità dei cambi.