È sicuro investire in azioni Cleantech?

Investire in azioni Cleantech, ovvero nel settore delle tecnologie pulite, potrebbe sembrare un’opzione allettante per molti investitori che desiderano sostenere lo sviluppo sostenibile e la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Tuttavia, come in ogni investimento, sorgono dubbi sulla sicurezza dei guadagni. In questo post esploreremo i fattori da considerare quando si decide di investire in azioni Cleantech e se può essere considerato un investimento sicuro.

Con l’aumentare dell’urgenza legata ai cambiamenti climatici, numerosi investitori stanno valutando il potenziale del cleantech.

Cosa è il Cleantech?

Il termine “cleantech” si riferisce a qualsiasi tecnologia che mira a ridurre l’impatto ambientale, fornendo risultati uguali o migliori rispetto alle tecnologie tradizionali. Questo coinvolge la transizione da combustibili fossili a fonti energetiche sostenibili come il vento o l’energia solare, riduzione dei rifiuti, trattamento delle acque reflue e molte altre innovazioni.

Applicazioni del Cleantech

Le alternative del cleantech sono ora utilizzate in vari settori, tra cui agricoltura, manifattura, trasporti, gestione dei rifiuti e produzione di energia. Il cleantech implica anche il monitoraggio dei livelli di carbonio.

Storia del Cleantech

Il termine “cleantech” è stato reso popolare da gruppi industriali chiave, in particolare la Cleantech Group, una società di ricerca e consulenza fondata nel 2002, e Clean Edge, una società di ricerca su azioni cleantech che ha collaborato strettamente con il Nasdaq.

L’investimento nel cleantech divenne popolare nei primi anni 2000 e conobbe un boom nel venture capital tra il 2005 e il 2008, in concomitanza con eventi come l’uscita del documentario di Al Gore “An Inconvenient Truth” nel 2006 e il TED Talk di John Doerr “Salvation (and profit) in Greentech” nel 2007.

Cleantech 2.0

Dopo la firma dell’Accordo di Parigi nel 2015, un nuovo ondata di investimenti è iniziata. Con l’urgenza di limitare l’aumento delle temperature globali a 1,5 gradi Celsius entro il 2050, la cosiddetta “cleantech 2.0” ha visto emergere nuove opportunità, come il riciclo dei rifiuti e le azioni nel settore eolico e solare.

È sicuro investire in azioni Cleantech?

Secondo il Rapporto di Sintesi sul Cambiamento Climatico 2023 del Programma Ambientale delle Nazioni Unite, l’attività umana degli ultimi 200 anni ha causato un aumento di 1,1 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Le conseguenze del cambiamento climatico sono sempre più evidenti, rendendo cruciale continuare gli investimenti in energie pulite e tecnologie di controllo delle emissioni di carbonio.

Prospettive e Trend del Cleantech

Il mercato del cleantech è proiettato a crescere a un tasso annuo del 20,8% tra il 2023 e il 2030, secondo Fortune Business Insights. Le risorse sono diventate più economiche, e la tecnologia ha fatto progressi significativi. L’era attuale offre agli investitori aspettative di ritorno più realistiche rispetto alla bolla del cleantech degli anni 2000.

Come Investire nel Cleantech?

Ci sono molte modalità di investimento nel cleantech. Acquistare azioni di aziende che lavorano a soluzioni cleantech è una scelta ovvia, con settori come l’energia rinnovabile, i biocarburanti e il trattamento dell’acqua che spiccano. Gli ETF sono un’opzione interessante, offrendo esposizione a diverse azioni del settore in una sola transazione.

Il Futuro del Cleantech

Il cleantech si sta espandendo in settori come costruzione, agricoltura, manifattura, monitoraggio dell’inquinamento e gestione delle impronte di carbonio. L’innovazione è chiave per mitigare gli impatti negativi di tecnologie emergenti come i veicoli elettrici e l’intelligenza artificiale generativa.

Conclusioni

Il cleantech rappresenta un’opportunità promettente per coloro che desiderano contribuire a un futuro sostenibile. Dopo la bolla iniziale, il settore si è evoluto, offrendo rendimenti più realistici. Investire in questo settore potrebbe non solo generare profitti ma anche avere un impatto positivo sull’ambiente.