Un passo strategico verso l’espansione europea

Elica, una delle aziende leader nel settore degli elettrodomestici, ha recentemente annunciato l’apertura di una nuova filiale a Haren, nella regione di Groningen, nei Paesi Bassi. Questa decisione rappresenta un’importante mossa strategica per l’azienda, che mira a consolidare la propria posizione nel mercato europeo, in particolare nel segmento dei piani aspiranti da cucina. L’Olanda, infatti, si colloca come il secondo mercato più grande per questo tipo di prodotti, rendendo la nuova sede un punto cruciale per le operazioni di Elica.

Dettagli sull’apertura della nuova sede

La nuova filiale di Elica inizierà le sue operazioni a partire da dicembre 2024 e sarà gestita direttamente dalla sede centrale italiana. Questo approccio mira a garantire un controllo più diretto e una gestione più efficace delle vendite e delle strategie di marketing nel mercato olandese. L’apertura della sede è stata facilitata dall’acquisizione di aXiair, un distributore locale con oltre vent’anni di esperienza nel settore dei sistemi aspiranti. Questa acquisizione è vista come un elemento chiave per rafforzare la presenza di Elica in Europa, creando una rete di distribuzione solida e ben strutturata.

Le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato

Giulio Cocci, Amministratore Delegato di Elica, ha commentato l’importanza di questa nuova apertura, affermando: “aXiair rappresenta un ulteriore passo nel nostro progetto di trasformazione e gestione diretta dei mercati in cui vediamo grandi opportunità di crescita.” Cocci ha anche sottolineato che questa non è la prima iniziativa di espansione dell’azienda e non sarà l’ultima, evidenziando l’impegno costante di Elica verso l’innovazione e la crescita nei mercati strategici.

Prospettive future per Elica

Con l’apertura della nuova filiale nei Paesi Bassi, Elica si posiziona in modo strategico per affrontare le sfide e le opportunità del mercato europeo. L’azienda sta investendo risorse significative per garantire che la nuova sede possa operare con successo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita a lungo termine. La scelta di Haren come sede operativa non è casuale; la regione offre un ambiente favorevole per le attività commerciali e una posizione strategica per la distribuzione dei prodotti in tutta Europa.