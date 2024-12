Un passo strategico per Elica

Elica, una delle aziende leader nel settore dei piani aspiranti da cucina, ha recentemente annunciato l’apertura di una nuova filiale a Haren, nella regione di Groningen, nei Paesi Bassi. Questa mossa rappresenta un’importante espansione nel mercato europeo, dove l’Olanda si posiziona come il secondo mercato più grande per i prodotti di aspirazione. La nuova sede, che inizierà le operazioni a partire da dicembre 2024, sarà gestita direttamente dalla sede centrale italiana, garantendo un controllo e una supervisione efficaci.

L’acquisizione di aXiair

Il successo di questa iniziativa è stato possibile grazie all’acquisizione di aXiair, un distributore olandese con oltre vent’anni di esperienza nel settore dei sistemi aspiranti. Questa acquisizione è vista come un elemento cruciale nel piano di Elica di rafforzare la propria presenza in Europa, creando punti di vendita strategici in diverse aree. L’Amministratore Delegato di Elica, Giulio Cocci, ha dichiarato: “aXiair rappresenta un ulteriore passo nel nostro progetto di trasformazione e gestione diretta dei mercati in cui vediamo grandi opportunità di crescita”. Questo sottolinea l’impegno dell’azienda verso l’espansione e l’innovazione continua.

Implicazioni per il mercato europeo

La nuova filiale di Elica nei Paesi Bassi non solo rafforza la posizione dell’azienda nel mercato europeo, ma offre anche opportunità significative per il settore dei piani aspiranti. Con l’acquisizione di aXiair, Elica mira a consolidare la propria rete di distribuzione e a migliorare l’accesso ai propri prodotti per i consumatori olandesi. Questo sviluppo è particolarmente rilevante in un contesto economico in evoluzione, dove le aziende devono adattarsi rapidamente alle nuove dinamiche di mercato. La crescita del costo del lavoro nella Zona Euro, che ha mostrato un rallentamento, potrebbe influenzare le strategie aziendali, ma Elica sembra ben posizionata per affrontare queste sfide.