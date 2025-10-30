Esplora il SelfyConto di Banca Mediolanum: Vantaggi Esclusivi e Opportunità Uniche

Banca Mediolanum, una delle principali istituzioni bancarie italiane, ha recentemente lanciato un’offerta dedicata a coloro che intendono aprire un conto corrente.

Il SelfyConto è un’opzione online che offre vantaggi significativi, tra cui un tasso d’interesse del 3% annuo lordo per gli utenti che accreditano la propria busta paga sul conto. Questa opportunità è disponibile fino al 30 novembre e consente di ricevere anche buoni regalo Amazon.

Vantaggi del SelfyConto

Il SelfyConto si configura non solo come un conto corrente, ma come una vera e propria soluzione finanziaria. Accreditando il proprio stipendio, gli utenti possono usufruire di un canone gratuito per il primo anno, che successivamente diventa di 3,75 euro al mese. Tuttavia, esistono modalità per azzerare il canone, come ad esempio continuare ad accreditare lo stipendio o effettuare spese mensili di almeno 500 euro.

Servizi inclusi nel conto

Tra i servizi offerti, il SelfyConto prevede bonifici SEPA gratuiti, sia ordinari che istantanei, e prelievi senza costi aggiuntivi presso gli sportelli automatici nell’area Euro. Inoltre, i nuovi clienti riceveranno una carta di debito Mastercard senza costi per il primo anno, facilitando così la gestione delle proprie spese in modo semplice e diretto.

Promozioni e incentivi

Oltre al tasso d’interesse, Banca Mediolanum ha introdotto incentivi interessanti per attrarre nuovi clienti. Aprendo un SelfyConto entro il 30 novembre, gli utenti possono ricevere fino a 60 euro in buoni regalo Amazon. Per ottenere il primo buono del valore di 10 euro, è sufficiente aprire il conto e richiedere la carta di debito. Successivamente, spendendo almeno 50 euro con la carta Mediolanum Card, si avrà diritto a un secondo buono di 50 euro.

Facilità di apertura del conto

Aprire un SelfyConto è un processo semplice e veloce. È sufficiente avere un documento di identità valido, un numero di telefono e un indirizzo email. Per rendere ancora più rapide le operazioni, si consiglia di utilizzare il SPID, il sistema pubblico di identità digitale, che consente di completare la procedura in pochi minuti.

Prospettive di utilizzo

In un contesto economico in continua evoluzione, il SelfyConto di Banca Mediolanum si presenta come una soluzione vantaggiosa per chi desidera un conto corrente che unisce interessi competitivi e servizi moderni. Con la possibilità di accedere a un tasso del 3%, insieme a promozioni allettanti, rappresenta un’opzione da considerare attentamente. Questa soluzione offre l’opportunità di gestire le finanze quotidiane in modo più efficiente, riflettendo le esigenze dei giovani investitori e di coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo economico.