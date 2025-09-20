Esplosione devastante nel cuore della città provoca feriti

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Una forte esplosione ha colpito il centro della città intorno alle 13:45, causando diverse vittime e numerosi feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Le prime informazioni indicano che l’esplosione è avvenuta in via Roma, una delle zone più trafficate della città. Testimoni oculari affermano di aver sentito un forte boato, seguito da una nuvola di fumo denso.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45: Secondo le prime dichiarazioni delle autorità, il numero delle vittime è ancora imprecisato. La Protezione Civile ha attivato un’unità di emergenza per assistere i feriti e evacuare la zona.

Il sindaco ha dichiarato: “Siamo in contatto con le forze dell’ordine e faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00: La polizia sta indagando sulle cause dell’esplosione. Non si esclude la pista dolosa. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.

Sul posto confermiamo la presenza di ambulanze e mezzi di soccorso. La situazione è in evoluzione e saranno forniti ulteriori aggiornamenti.