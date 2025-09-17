Esplosione in centro città: cosa è successo e perché

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un’esplosione si è verificata alle 14:00 nel centro di Roma, causando gravi danni a edifici e ferendo numerose persone.

Le forze dell’ordine confermano che l’incidente è avvenuto in via della Repubblica, una delle strade più trafficate della città. Testimoni oculari segnalano di aver udito un forte boato seguito da un’immediata nuvola di fumo.

Secondo la Protezione Civile, almeno 10 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza all’ospedale più vicino. Il sindaco ha dichiarato: “Siamo in contatto con le autorità e lavoriamo per garantire la sicurezza della città”.

Le cause dell’esplosione sono ancora sconosciute. Gli investigatori stanno esaminando la scena per determinare se si tratta di un incidente accidentale o di un atto doloso. AGGIORNAMENTO ORE 15:00: La polizia ha bloccato l’accesso all’area per garantire la sicurezza dei cittadini.

La situazione è in evoluzione e saranno forniti ulteriori aggiornamenti non appena disponibili. Sul posto confermiamo la presenza di squadre di emergenza e investigatori.