Esplosione in centro città provoca feriti e panico

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un’esplosione ha colpito il centro città intorno alle 14:00.

Le forze dell’ordine confermano almeno cinque feriti, tra cui due in gravi condizioni.

Chi: Le vittime sono residenti e passanti. Cosa: L’esplosione ha distrutto diversi negozi e danneggiato veicoli parcheggiati. Quando: L’evento è avvenuto alle 14:00. Dove: Piazza della Libertà, cuore pulsante della città. Perché: Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma si sospetta un guasto tecnico.

Sul posto, confermiamo la presenza di squadre di soccorso e forze dell’ordine, che stanno evacuando l’area. Testimoni oculari raccontano di un forte boato e di un’onda d’urto che ha fatto tremare i vetri delle finestre.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00: La Protezione Civile ha attivato un’unità di crisi per gestire la situazione. Ulteriori dettagli saranno forniti dalle autorità competenti.