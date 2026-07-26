ETF su Ethereum: afflussi record e prospettive future nel mercato delle criptovalute

Ethereum continua a dominare il mercato degli ETF crypto con afflussi record. Scopri i dettagli e le implicazioni per gli investitori.

Il mercato degli ETF crypto sta vivendo un momento di grande fermento, con Ethereum che si conferma come protagonista indiscusso. Nella settimana conclusasi il 24 luglio, gli ETF su Ethereum hanno registrato afflussi per 103,9 milioni di dollari, superando ogni altro prodotto simile e segnando la terza settimana consecutiva di performance positive.

Questo trend positivo non è isolato, ma fa parte di una tendenza più ampia che vede Ethereum guadagnare sempre più terreno nel panorama degli investimenti digitali. Ma cosa sta guidando questo successo e quali sono le prospettive future per gli ETF su Ethereum?

La costante ascesa degli ETF su Ethereum

Secondo i dati di SoSoValue gli ETF su Ethereum hanno registrato afflussi settimanali di 84 milioni di dollari, 105 milioni di dollari e 103,9 milioni di dollari nelle ultime tre settimane. Questo ritmo costante contrasta con la flessione osservata negli ETF su Bitcoin, che sono passati da 197 milioni di dollari a 75,6 milioni di dollari fino a 33,79 milioni di dollari.

La riduzione degli afflussi negli ETF su Bitcoin è stata particolarmente evidente il 23 e il 24 luglio, con deflussi rispettivamente di 225 milioni di dollari e 240 milioni di dollari. Il volume settimanale di scambi è calato a circa 8 miliardi di dollari, il livello più basso da metà. Anche Ethereum ha mostrato un calo a fine settimana, con un deflusso di 70,6 milioni di dollari il 24 luglio. Tuttavia, il totale settimanale è rimasto positivo, consolidando la leadership di Ethereum nel settore.

Le performance delle altcoin e il caso Hyperliquid

Non solo Ethereum e Bitcoin stanno attirando l’attenzione degli investitori. Anche le altcoin hanno registrato movimenti interessanti. XRP si è distinta tra le altcoin con afflussi da 8 milioni di dollari, il valore più alto nelle ultime tre settimane. Solana (SOL) ha raccolto 7 milioni di dollari, il massimo da nove settimane, mentre Chainlink (LINK) ha raccolto 3 milioni di dollari, la migliore settimana da giugno. Dogecoin (DOGE) ha ottenuto una somma frazionaria, segnando il primo afflusso nelle ultime cinque settimane.

Al contrario, gli ETF su Hyperliquid (HYPE) hanno seguito una direzione opposta. I fondi hanno segnato deflussi per 8,6 milioni di dollari, la seconda settimana negativa consecutiva, e gli asset sono scesi di circa il 18% rispetto al picco del 10 luglio. Il volume settimanale si è attestato intorno a 62,7 milioni di dollari, il livello più basso dal lancio avvenuto a maggio.

Prospettive future e implicazioni per il mercato

Il quadro attuale indica una domanda costante per Ethereum e una certa prudenza nei confronti del prodotto più recente sul mercato. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se Ethereum riuscirà ad allungare ulteriormente il distacco o se Bitcoin riuscirà a riprendersi. L’interesse di istituzioni come Standard Chartered e le previsioni di esperti come Tom Lee suggeriscono che Ethereum potrebbe continuare a dominare il mercato degli ETF crypto.

In un contesto in cui il mercato delle criptovalute è in continua evoluzione, Ethereum si conferma come una delle opzioni più attraenti per gli investitori. La sua capacità di attrarre capitali in modo costante e la fiducia delle istituzioni sono segnali positivi che potrebbero portare a ulteriori sviluppi nel settore degli ETF crypto.