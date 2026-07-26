Manifestazione No Tav in Val di Susa: danni ai cantieri Tav e tempi di ripristino incerti

I cantieri Tav in Val di Susa sono stati danneggiati durante una manifestazione No Tav. Nessun operaio è rimasto ferito, ma i danni sono notevoli e i tempi di ripristino sono incerti.

La Val di Susa è nuovamente al centro dell’attenzione per gli scontri legati alla costruzione della linea ad alta velocità Torino-Lione. Nella serata di ieri, durante una manifestazione collegata al Festival Alta felicità i cantieri gestiti da Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin) sono stati oggetto di attacchi da parte di appartenenti al movimento No Tav.

Danni notevoli e operai illesi

Le forze dell’ordine sono al lavoro per repertare i danni e avviare le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, i danni alle strutture e alle attrezzature dei cantieri sono notevoli anche se non è ancora disponibile una quantificazione precisa. Un elemento positivo riguarda la sicurezza del personale: nessun operaio è risultato ferito durante gli assalti.

Le aree colpite

Gli episodi si sono verificati nei cantieri di ChiomonteSusa e Salbertrand tutti gestiti da Telt. Le aree di cantiere, dove si svolgono attività di scavo e lavorazioni complesse, sono ambienti ad alto rischio in caso di intrusioni o atti ostili. La presenza di operai illesi è quindi un aspetto rilevante.

Tempi di ripristino incerti

Al momento, le autorità sottolineano che i danni alle attrezzature sarebbero consistenti, ma non sono ancora chiari i tempi necessari per riportare i cantieri alla piena operatività. Le forze dell’ordine sono impegnate nelle attività di repertazione, raccogliendo sistematicamente tutti gli elementi utili a documentare i fatti e a definire l’entità dei danneggiamenti.

Solo al termine di questi rilievi sarà possibile avere un quadro più preciso sull’impatto concreto per le lavorazioni della linea ad alta velocità Torino-Lione e sulla tempistica per il ripristino delle attrezzature danneggiate. Telt ha espresso solidarietà agli operai e agli agenti delle forze dell’ordine, definendo gli attacchi inaccettabili e sottolineando che i cantieri riprenderanno le attività non appena saranno completati gli interventi di ripristino.

Il confronto democratico resta, secondo Telt, l’unica strada possibile per risolvere le controversie legate alla realizzazione dell’opera.